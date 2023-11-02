В России стремительно растет число преступлений с использованием оружия и взрывчатки, — СМИ

Наибольший рост вооруженной преступности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в областях, граничащих с территорией Украины.

В Белгородской области, граничащей с Украиной, число преступлений с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ с начала 2023 года выросло более чем в 17 раз. Об этом сообщило издание "Верстка".

Рост преступлений с использованием оружия и взрывчатых веществ в РФ

"С января по сентябрь 2023 года в Белгородской области зарегистрировали на 1734,9% больше преступлений с использованием оружия и взрывчатых веществ, чем за аналогичный период предыдущего года", – говорится в докладе МВД РФ об уровне преступности в стране.

Российское ведомство не приводит точное число преступлений по областям, но в целом по России за девять месяцев текущего года таких преступлений было совершено 4 152.

Стремительный рост вооруженной преступности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается и в соседних с Белгородской областях:

Курская область – число преступлений выросло на 607,4%;

Брянская область – рост преступлений на 410,3%.

В докладе отмечается, что в других регионах этот показатель вырос не больше чем на 116,7 %. С такими цифрами на четвертом месте оказался остров Сахалин.

Тенденция роста вооруженной преступности в РФ сохраняется не первый год, однако цифры не были такими значительными.

По информации СМИ, в прошлом году в РФ зафиксировали рост преступлений с использованием оружия и взрывчатки на 29,7 % по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году тройка самых преступных регионов выглядела так:

Курская область – рост на 675%; Белгородская область – рост на 213%; Москва – рост на 203%.

Незаконный оборот оружия в России

Белгородская область в 2023 году также возглавила антирейтинг российских регионов по незаконному обороту оружия. Число таких преступлений, зафиксированных МВД России, за год выросло на 73,9%.

В этой категории преступлений в топ-3 вошли Республика Хакасия (рост на 58,3%) и Костромская область (рост на 34,7%).

При этом в прошлом году МВД отчиталось о снижении числа выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия на 7,3% по сравнению с 2021 годом.

Стоит отметить, что статистика по незаконному обороту оружия не отображает полной картины. Эти цифры учитывают только те преступления, о которых стало известно правоохранительным органам, и по которым официально были заведены уголовные дела.

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Ранее Фокус писал, что вернувшийся с войны в Украине "вагнеровец" убил 6 человек. В российской глубинке бывший наемник и его товарищ подозреваются в массовом убийстве и попытке сжечь дома жертв, чтобы скрыть следы преступления.