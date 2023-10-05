Привыкли убивать: от рук россиян, воевавших в Украине, умерли уже 27 сограждан, — росСМИ

За первые дни октября бывшие наемники уже успели убить на родине трех человек, одна из жертв — 4-летний ребенок. В августе экс-наемник ЧВК "Вагнер" и его знакомый лишили жизни сразу шесть человек.

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Бойцы ВС РФ и ЧВК "Вагнер", которые вернулись с войны на территории Украины, совершили по меньшей мере 20 преступлений, в которых погибли 27 человек. В большинстве этих дел фигурантами являются бывшие "вагнеровцы". Соответствующими подсчетами поделились в российском медиа "Агентство".

""Вагнеровцы" обвиняются в совершении 12 преступлений. Как минимум в одном таком случае суд уже вынес обвинительный приговор. Жертвами преступлений, в которых обвинили бывших бойцов ЧВК "Вагнер", стали 19 человек", — отметили журналисты.

Только за первые три дня октября в стране-агрессоре произошло два убийства. 1 октября в городе Липецк экс-наемник ЧВК "Вагнер" Владимир, вероятно, убил 4-летнюю дочь жены. Чуть позже — 3 октября, по данным следствия, другой бывший "вагнеровец" Денис Степанов поджег дом с двумя женщинами в Краснодарском крае.

В сентябре также произошло сразу несколько убийств. В конце месяца бывший наемник Олег, по данным СМИ, облил бензином и сжег заживо собственную сестру. Также в середине сентября бывший "вагнеровец" Сергей, вероятно, забил камнем сослуживца из-за долга. Еще в убийстве, совершенном в первый месяц осени, подозревают жителя города Чита Цирена-Доржи Цыренжапова. Он попал на фронт, освободившись из колонии.

В августе в РФ произошло три убийства, и одно из них — массовое. Экс-боец ЧВК "Вагнер", по версии следствия, убил собутыльника в Кемеровской области, а контрактный военный Сергей лишил жизни свою сожительницу в Бурятии.

В массовом убийстве подозревают также бывшего "вагнеровца" Игоря Софонова, который действовал совместно со знакомым. Мужчины убили шесть человек и подожгли два дома.

В июле в России обвинили в убийстве одного добровольца, а в июне — одного наемника.

"В мае вероятных убийств было три, в апреле — пять, в марте — два", — добавили в медиа.

Инфографика относительно убийств на территории РФ, совершенных бойцами Фото: Агентство. Новости

Напомним, наемники ЧВК "Вагнер" вернулись на вражеские позиции в Украине. По словам представителя Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, Минобороны РФ начало перезаключать контракты с бойцами.

3 октября российские аналитики поделились результатами опроса народа относительно войны в Украине. Выяснилось, что граждане РФ поддерживают действия своей армии и гордятся ею, но мобилизации боятся.