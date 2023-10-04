Гордятся РФ, но боятся мобилизации: что россияне думают о войне в Украине (инфографика)

Граждане России не скрывают, что не особо интересуются новостями о событиях в Украине. Почти 40% опрошенных выступили против переговоров и поддержали продолжение боев.

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Российские аналитики опросили 1633 россиян об их отношении к войне в Украине, мобилизации и мирным переговорам. Результатами 3 октября "Левада-Центр" поделился на собственном сайте.

Из опрошенных граждан страны-агрессора "очень внимательно" за новостями о войне следят лишь 18%. Почти треть респондентов оценила свое внимание к событиям как достаточное, целых 15% не интересуются боевыми действиями вообще.

Инфографика о том, сколько россиян следят за ситуацией в Украине Фото: "Левада-Центр"

На вопрос о поддержке ВС РФ 41% россиян ответил "безусловно да". Еще 32% скорее поддерживают российских оккупантов, совсем против их действий только 9% респондентов.

Инфографика о том, сколько россиян поддерживают боевые действия в Украине Фото: "Левада-Центр"

Сторонников мирных переговоров в России больше, чем противников: 51% опрошенных поддерживает переговоры, 39% — продолжение боевых действий. Аналитики отметили, что в этом вопросе больше всего выделилась Москва. Жители столицы РФ меньше готовы к мирным переговорам, чем люди в других населенных пунктах страны-агрессора.

Инфографика о том, сколько россиян выступают за мирные переговоры с Украиной Фото: "Левада-Центр"

Также результаты опроса свидетельствуют о высокой обеспокоенности россиян относительно обстрелов со стороны ВСУ по территории РФ, поставки оружия Западом и контрнаступления Сил обороны.

Инфографика о том, чем обеспокоены россияне Фото: "Левада-Центр"

Еще граждане РФ заметно боятся, что в стране объявят всеобщую мобилизацию. Такими чувствами поделились 59% опрошенных. В аналитическом центре подчеркнули, что массового призыва больше боятся женщины.

Инфографика о том, как россияне относятся к мобилизации Фото: "Левада-Центр"

Среди ответов на вопрос о чувствах, которые у россиян вызывает война в Украине, лидируют страх или ужас и гордость. Опрошенных, которые выбрали каждый из этих вариантов, более трети. Однако аналитики отметили, что заметили тенденцию на увеличение первой группы и уменьшение — второй.

Инфографика о том, какие чувства у россиян вызывает война в Украине Фото: "Левада-Центр"

Напомним, согласно другому опросу, в возможность переговоров с Россией сейчас верят лишь 10% украинцев. Большинство (51% респондентов) считает единственным сценарием завершения войны полную победу — без компромиссов и уступок.

Также исследовательская группа Russian Field проводила опрос среди россиян относительно выборов. Большинство граждан РФ поддержало идею, чтобы президентом был человек старше 70 лет.