Гордятся РФ, но боятся мобилизации: что россияне думают о войне в Украине (инфографика)
Граждане России не скрывают, что не особо интересуются новостями о событиях в Украине. Почти 40% опрошенных выступили против переговоров и поддержали продолжение боев.
Российские аналитики опросили 1633 россиян об их отношении к войне в Украине, мобилизации и мирным переговорам. Результатами 3 октября "Левада-Центр" поделился на собственном сайте.
Из опрошенных граждан страны-агрессора "очень внимательно" за новостями о войне следят лишь 18%. Почти треть респондентов оценила свое внимание к событиям как достаточное, целых 15% не интересуются боевыми действиями вообще.
На вопрос о поддержке ВС РФ 41% россиян ответил "безусловно да". Еще 32% скорее поддерживают российских оккупантов, совсем против их действий только 9% респондентов.
Сторонников мирных переговоров в России больше, чем противников: 51% опрошенных поддерживает переговоры, 39% — продолжение боевых действий. Аналитики отметили, что в этом вопросе больше всего выделилась Москва. Жители столицы РФ меньше готовы к мирным переговорам, чем люди в других населенных пунктах страны-агрессора.
Также результаты опроса свидетельствуют о высокой обеспокоенности россиян относительно обстрелов со стороны ВСУ по территории РФ, поставки оружия Западом и контрнаступления Сил обороны.
Еще граждане РФ заметно боятся, что в стране объявят всеобщую мобилизацию. Такими чувствами поделились 59% опрошенных. В аналитическом центре подчеркнули, что массового призыва больше боятся женщины.
Среди ответов на вопрос о чувствах, которые у россиян вызывает война в Украине, лидируют страх или ужас и гордость. Опрошенных, которые выбрали каждый из этих вариантов, более трети. Однако аналитики отметили, что заметили тенденцию на увеличение первой группы и уменьшение — второй.
Напомним, согласно другому опросу, в возможность переговоров с Россией сейчас верят лишь 10% украинцев. Большинство (51% респондентов) считает единственным сценарием завершения войны полную победу — без компромиссов и уступок.
Также исследовательская группа Russian Field проводила опрос среди россиян относительно выборов. Большинство граждан РФ поддержало идею, чтобы президентом был человек старше 70 лет.