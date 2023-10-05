Звикли вбивати: від рук росіян, які воювали в Україні, померли вже 27 співгромадян, — росЗМІ

За перші дні жовтня колишні найманці вже встигли вбити на батьківщині трьох осіб, одна з жертв — 4-річна дитина. У серпні екснайманець ПВК "Вагнер" та його знайомий позбавили життя одразу шістьох людей.

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Бійці ЗС РФ та ПВК "Вагнер", які повернулися з війни на території України, вчинили щонайменше 20 злочинів, в яких загинули 27 осіб. У більшості цих справ фігурантами є колишні "вагнерівці". Відповідними підрахунками поділились у російському медіа "Агентство".

""Вагнерівців" звинувачено у скоєнні 12 злочинів. Як мінімум в одному такому випадку суд вже виніс обвинувальний вирок. Жертвами злочинів, у яких звинуватили колишніх бійців ПВК "Вагнер", стали 19 людей", — зазначили журналісти.

Лише за перші три дні жовтня у країні-агресорці сталося два вбивства. 1 жовтня у місті Липецьк екснайманець ПВК "Вагнер" Володимир, ймовірно, вбив 4-річну доньку дружини. Трохи пізніше — 3 жовтня, за даними слідства, інший колишній "вагнерівець" Денис Степанов підпалив будинок з двома жінками у Краснодарському краї.

У вересні також сталося одразу кілька вбивств. Наприкінці місяця колишній найманець Олег, за даними ЗМІ, облив бензином та спалив живцем власну сестру. Також у середині вересня колишній "вагнерівець" Сергій, ймовірно, забив каменем співслужбовця через борг. Ще у вбивстві, скоєному в перший місяць осені, підозрюють жителя міста Чита Цирена-Доржі Циренжапова. Він потрапив на фронт, звільнившись з колонії.

У серпні у РФ сталося три вбивства, і одне з них — масове. Ексбоєць ПВК "Вагнер", за версією слідства, вбив товариша по чарці в Кемеровській області, а контрактний військовий Сергій позбавив життя свою співмешканку у Бурятії.

У масовому вбивстві підозрюють також колишнього "вагнерівця" Ігоря Софонова, який діяв спільно зі знайомим. Чоловіки вбили шість осіб та підпалили два будинки.

У липні в Росії звинуватили у вбивстві одного добровольця, а у червні — одного найманця.

"У травні ймовірних убивств було три, у квітні — п'ять, у березні — два", — додали у медіа.

Інфографіка стосовно вбивств на території РФ, скоєних бійцями Фото: Агентство. Новости

Нагадаємо, найманці ПВК "Вагнер" повернулись на ворожі позиції в Україні. Зі слів речника Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша, Міноборони РФ почало переукладати контракти з бійцями.

3 жовтня російські аналітики поділились результатами опитування народу щодо війни в Україні. З’ясувалось, що громадяни РФ підтримують дії своєї армії та пишаються нею, але мобілізації бояться.