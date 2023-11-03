"За шкирку его и туда": в РФ полиция забрала в военкомат онкобольного студента (фото)

В Москве все чаще призывники получают звонки из военкомата с угрозами. Служащие угрожают не только мужчинам, но и их женам.

В столице России полицейские пришли домой к студенту Московского государственного университета (МГУ) с онкологией — задержали его и насильно доставили в отдел внутренних дел Ясенева, а затем — в Черемушкинский военкомат. Об этом сообщает Телеграм-канал SOTAvision.

Студент рассказал, что один из представителей правоохранительных органов угрожал ему протоколом о хулиганстве. А по его указанию другой сотрудник взял парня за руку и посадил в машину.

"За шкурку его и туда", — скомандовал полицейский.

Впоследствии парня отпустили с повесткой и направлением на медосмотр.

В Москве студента МГУ с онкологией задержали и насильно отвезли в военкомат

"Я студент 5 курса МГУ, социологический факультет. Диагнозы и документы о болезни прилагаю. Несмотря на это, меня хотят насильно доставить в военкомат, хотя сегодня я должен быть у врача", — сообщил парень.

Как отметили юристы одного из местных правозащитных проектов, призывники начали получать звонки с угрозами

"После того, как нескольким мужчинам вручили повестки, им позвонили из военкомата и заявили, в случае неявки в военкомат их "объявят в розыск".

В Москве парня с онкологией насильно отвезли в военкомат и вручили повестку

"Не придешь — пожалеешь", — сказали одному из призывников.

Как рассказали специалисты проекта, работники военкоматов угрожают даже родственникам призывников. Жену одного из мужчин запугивали следственным комитетом.

Тем временем в Беларуси внесли законодательные изменения в ряд законов о воинской обязанности и военной службе. Там теперь операторы мобильной связи обязаны будут осуществлять смс-рассылки по спискам военкоматов и КГБ, а также передавать в течение недели сведения об абонентских номерах.

Напомним, во время мобилизации в Украине не вручают повестки для призыва на срочную военную службу. В частности, мужчины призывного возраста могут получить три вида повесток. Фокус разбирался, что ожидает военнообязанных в ноябре.