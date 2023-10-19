СМС-повестки и наказание за неявку: в Беларуси внесли изменения в закон о воинской службе

Главное нововведение, по словам белорусских журналистов, состоит в том, что факта отправки повестки любым каналом будет достаточно, чтобы сообщение считалось юридически доставленным.

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В Беларуси внесли законодательные изменения в законы "О воинской обязанности и воинской службе" и "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности", которыми внедрили СМС-повестки и ужесточили наказание за неявку в военкомат. Об этом пишет белорусское издание "Зеркало" со ссылкой на национальный правовой портал.

Соответствующий законопроект был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Беларусь.

СМС-повестки — что это означает

В законе подчеркивается, что бумажная повестка не отменяется. Просто, как зафиксировано в документе, теперь операторы мобильной связи обязаны будут проводить смс-рассылки по спискам военкоматов и КГБ, а также передавать в течение недели сведения об абонентских номерах.

"Граждане могут быть оповещены о необходимости явки в военный комиссариат (обособленное подразделение), управление Комитета государственной безопасности по области посредством СМС-сообщения", — зафиксировано в документе.

В свою очередь, потенциальные призывники должны информировать работников военкомата о смене персонального номера телефона.

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Кроме того, вводится понятие "юридически значимое сообщение". То есть повестка, попадающая под категорию такого сообщения, будет считаться доставленной даже в тех случаях, если адресат "по обстоятельствам, зависящим от него", данного сообщения не получил или с ним не ознакомился. При этом неважно, какими каналами было передано это сообщение — обычной почтой или по СМС, электронной почте, мессенджеру.

В "Зеркале" добавляют, что СМС-повестками смогут призвать как в случае мобилизации, так и на мероприятия по мобилизационной подготовке.

"Однако эта поправка начнет действовать еще не скоро. Пока на сайте Палаты представителей такой законопроект отсутствует, однако может быть внесен в ближайшее время. После этого закон должен одобрить Совет Республики и подписать президент Лукашенко, а после официального опубликования он вступит в силу только через год", — уточняет издание.

Ужесточение наказания за неявку в военкомат

В новом белорусском законопроекте также предусмотрены поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях в рамках статьи, касающейся призыва.

Вместо двух лет ограничения либо лишения свободы или же штрафа, ареста, общественных работ за уклонение от армии уже можно будет получить три года лишения свободы или поехать на "химию".

"Штрафы также хотят увеличить — в несколько раз. Например, за "неявку на мероприятия по призыву" — с пяти базовых величин (185 рублей) до 10−30 (370−1110 рублей)", — подчеркивает издание.

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Напомним, Фокус писал, что наемников из ЧВК "Вагнер", в том числе раненых, по-прежнему отправляют в Беларусь.

В сентябре Фокус сообщал, что Россия вывела бойцов и авиацию с территории Беларуси. Белорусская мониторинговая группа проинформировала, что на территории страны больше не существует авиационной составляющей региональной группировки ВС РФ.

Ранее Фокус информировал, что вывод подразделений ВС РФ с территории Беларуси подтверждал представитель ГПСУ Андрей Демченко. Он отметил, что Россия сейчас не имеет возможности осуществить вторжение с территории соседней страны, но укрепление границы продолжается.