Российская армия вывела все свои подразделения с территории Беларуси, — Госпогранслужба

Российские военные, которые дислоцировались в Беларуси, путем ротации покинули территорию государства-сателлита РФ. Сейчас в этой стране не наблюдается ни одного подразделения армии России.

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По линии государственной границы с Беларусью не зафиксировано никаких действий, ситуация на границе полностью контролируется. Об этом сообщил сегодня, 7 сентября, спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко на брифинге в Медиацентре Украины, пишет "РБК-Украина".

"На данный момент Россия вывела в рамках ротации практически все свои подразделения, которые завершили подготовку. Зато новые подразделения туда заведены не были", — заявил он.

По словам Демченко, укрепление границы продолжается, и это позволит исключить случаи проникновения диверсионно-разведывательных групп или дестабилизации ситуации, проведения диверсий. Спикер подчеркнул, что Россия на сегодня не имеет в Беларуси группировки, которая позволит ей осуществить вторжение с территории этой страны. Что касается членов ЧВК "Вагнер", то их количество в Беларуси постепенно уменьшается, отметил Демченко.

"Они не вовлечены в какие-то активные действия, в частности к дестабилизации ситуации на границе с Украиной или странами ЕС", — подчеркнул представитель ГПСУ.

Беларусь в российско-украинской войне

Российская Федерация с самого начала полномасштабного вторжения использовала территорию Беларуси как полигон не только для подготовки своих подразделений, в которых порой насчитывалось 10-11 тысяч военных. Беларусь предоставляла свою военную инфраструктуру для нанесения ударов по Украине с земли и воздуха.

Фокус писал, что Лукашенко обещал Путину ввести войска в Украину до 21 марта 2022 года. Однако в день предполагаемого вторжения Беларусь отвела своих десантников от украинской границы.

Об учениях военных сил ОДКБ на территории Беларуси, которые начались 1 сентября, рассказал командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев. Польский генерал Раймунд Анджейчак отметил, что Запад должен обеспечить проигрыш РФ в российско-украинской войне, потому что важно не потерять, кроме Украины, также и Беларусь.