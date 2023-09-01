Учения ОДКБ в Беларуси: Наев рассказал, есть ли угроза для Украины

По мнению генерал-лейтенанта, проведение учений на территории Республики Беларусь является определенным аспектом повышения опасности, но Украина готова реагировать на любые угрозы.

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Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что Вооруженные силы Украины усилили бдительность на всех боевых позициях на границе из-за учений ОДКБ "Боевое братство — 2023", которые начались сегодня в Беларуси.

Наев заявил, что от врага можно ожидать все, что угодно, но Украина готова к реагированию на угрозы.

"Мы осознаем, что от врага можно ожидать чего угодно. Но он должен понимать, что мы всегда готовы к соответствующему реагированию", — сказал он.

Командующий Объединенных сил считает, что проведение учений на территории Республики Беларусь является определенным аспектом повышения опасности.

"Для нас любые действия со стороны врага, в частности проведение учений на их территории, — это определенный аспект повышения опасности", — написал Сергей Наев.

Он подчеркнул, что Украина будет реагировать на любые действия и командиры уже получили четкие задачи.

"Командующим, командирам поставлены четкие задачи по усилению обороны государственной границы Украины и усилению бдительности на всех боевых позициях", — добавил генерал.

Учения ОДКБ в Беларуси

В ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Учения "Боевое братство — 2023" стартовали в Беларуси 1 сентября и продлятся до 6 сентября. Кроме "Взаимодействие-2023" в Беларуси будут проходить и такие учения:

"Поиск-2023" с силами разведки;

"Эшелон-2023" с силами материально-технического обеспечения войск;

"Барьер-2023" с совместным формированием РХБЗ и медицинского обеспечения;

"Скала-2023" с подразделениями МЧС.

Напомним, 31 августа стало известно, что Беларусь получила новую партию российских ракет "Искандер-М". Белорусский комбриг сообщил, что это очередной, но не последний эшелон, который доставил ОТРК из России в Беларусь.

Ранее сообщалось, что на территории Беларуси в Осиповичах были замечены укрытия, предназначенные для хранения ОТРК "Искандер". В общем наблюдатели из Federation of American Scientists насчитали четыре пусковые установки.