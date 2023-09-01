Навчання ОДКБ у Білорусі: Наєв розповів, чи є загроза для України

На думку генерал-лейтенанта, проведення навчань на території Республіки Білорусь є певним аспектом підвищення небезпеки, але Україна готова реагувати на будь-які загрози.

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Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що Збройні сили України посилили пильність на всіх бойових позиціях на кордоні через навчання ОДКБ "Бойове братерство — 2023", які розпочалися сьогодні у Білорусі.

Наєв заявив, що від ворога можна очікувати все, що завгодно, але Україна готова до реагування на загрози.

"Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування", — сказав він.

Командувач Об'єднаних сил вважає, що проведення навчань на території Республіки Білорусь є певним аспектом підвищення небезпеки.

"Для нас будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території, – це певний аспект підвищення небезпеки", —написав Сергій Наєв.

Він наголосив, що Україна буде реагувати на будь-які дії і командири вже отримали чіткі завдання.

"Командувачам, командирам поставлено чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях", — додав генерал.

Навчання ОДКБ в Білорусі

В ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Навчання "Бойове братерство — 2023" стартували у Білорусі 1 вересня та триватимуть до 6 вересня. Крім "Взаємодія-2023" у Білорусі проходитимуть і такі навчання:

"Пошук-2023" із силами розвідки;

"Ешелон-2023" із силами матеріально-технічного забезпечення військ;

"Бар'єр-2023" зі спільним формуванням РХБЗ та медичного забезпечення;

"Скеля-2023" з підрозділами МНС.

Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що Білорусь отримала нову партію російських ракет "Іскандер-М". Білоруський комбриг повідомив, що це черговий, але не останній ешелон, який доправив ОТРК із Росії до Білорусі.

Раніше повідомлялося, що на території Білорусі в Осиповичах були помічені укриття, призначені для зберігання ОТРК "Іскандер". Загалом спостерігачі з Federation of American Scientists нарахували чотири пускові установки.