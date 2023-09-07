"Потеряем и Беларусь": польский генерал призвал Запад обеспечить проигрыш РФ

По словам Раймунда Анджейчака, это не локальный конфликт, а большая война, которая имеет глобальное значение. За ходом противостояния внимательно следит Китай, что не играет на руку ЕС и НАТО.

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Страны Запада обязаны делать сейчас больше вещей, чтобы не дать российским оккупантам драгоценного времени на подготовку. Такое мнение озвучил начальник Генштаба Вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью "Укринформ" 7 сентября.

По его словам, исход этой войны должен быть один — победа Украины и тотальный проигрыш Российской Федерации. Другого варианта не нужно даже рассматривать потенциально.

"По-моему, ЕС, страны НАТО, вся западная цивилизация может и должна сделать больше для Украины, чтобы не дать россиянам времени. Это война на столкновение, взаимное уничтожение. Это война за ресурсы, россияне имеют другие стандарты по потерям, по резервистам, по поводу очередных танков с 60-х годов прошлого века, которые они направляют на фронт. Они коррумпируют целый мир, чтобы получать технологии, которых им не хватает. Это несопоставимо с тем, что делаем мы", — заявил польский генерал.

Отдельно Раймунд Анджейчак напомнил миру, что у Украины нет возможности вести длительную войну, ведь стране в один момент может не хватить людей для ведения войны, а потом еще и для ее восстановления.

В Польше это прекрасно понимают. Страна в свое время приняла миллионы украинцев, которые потеряли дом или покидали его под обстрелы. Теперь должны создаваться условия для того, чтобы они могли вернуться домой, а без победы Украины это невозможно.

К слову, по словам генерала, при ином сценарии можно потерять и Беларусь.

"Если мы теряем Украину и Беларусь, то теряем доверие к себе как к Североатлантическому альянсу и западной цивилизации. А на все это смотрит Китай. Поэтому это – глобальное дело. Война в Украине не локальный конфликт, а важнейшая война, которая имеет глобальное значение", — подытожил Раймунд Анджейчак.

Напомним, 3 сентября глава ГУР МО Кирилл Буданов объяснил, почему Китай боится проигрыша РФ, но поддерживает Украину. По его словам, идеальным окончанием российско-украинской войны для Пекина был бы незаметный проигрыш Москвы и при этом сохранение Киевом своего суверенитета.