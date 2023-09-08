"Не ротация": Россия вывела бойцов и авиацию с территории Беларуси, — "Гаюн" (карта)

Белорусская мониторинговая группа проинформировала, что на территории страны больше не существует авиационной составляющей региональной группировки ВС РФ. Самолеты и вертолеты вернулись на родину, как и большинство личного состава.

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Россия выводит свои войска с территории Беларуси. Деталями поделилась мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

2-7 июля из Беларуси был выведен весь контингент региональной группировки войск РФ.

"В данном случае речь идет о выводе, а не о ротации, поскольку новых подразделений на смену выбывшим в Беларусь не прибыло. В свою очередь, в начале августа с территории Беларуси была выведена вся авиационная группа, входившая в состав региональной группировки войск", — подчеркнули в группе.

Региональная группировка, которую сейчас почти полностью вернули "домой", была развернута на территории Беларуси еще в октябре 2022 года.

"Можно предположить, что масштабный отвод подразделений ВС РФ связан прежде всего с отсутствием острой потребности ВС РФ в полигонной инфраструктуре, которой обладают ВС Беларуси. Об этом свидетельствует и тот факт, что военные эшелоны ВС РФ направлялись не в зону боевых действий, а на полигоны, расположенные в России", — отметили аналитики.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что в начале июля были ликвидированы полевые лагеря ВС РФ на трех белорусских полигонах — Обуз-Лесновском, Лепельском и Осиповичском. По результатам мониторинга новых лагерей в августе обнаружено не было. В то же время существенно уменьшилось и количество личного состава ВС РФ, размещенного в Беларуси.

Сейчас российские армейцы дислоцируются только на аэродромах Мозырь и Зябровка, а также РЛС "Волга" в районе города Барановичи и 43-м узле связи ВМФ в городе Вилейка. В целом речь идет о примерно двух тысячах бойцов по состоянию на 1 сентября.

"Отметим, что в конце августа в Беларусь начали прибывать военные эшелоны с российскими военными для участия в учениях ОДКБ. По нашим данным, такие эшелоны прибыли в Беларусь 18 и 29 августа. Численность личного состава оценивается не менее чем в 100 человек и не менее 20 единиц военной техники", — добавили в группе.

Инфографика, обнародованная в отчете "Беларускі Гаюн" Фото: Беларускі Гаюн

Однако "ключевым событием" аналитики назвали выход с территории Беларуси авиационных сил РФ. В частности, 5 сентября аэродром Мачулищи покинули 11 российских вертолетов — четыре Ми-8 и семь Ми-24. По данным "Беларускі Гаюн", все они сели на аэродроме Сеща в Брянской области.

Кроме того, аэродром Барановичи оставили российские истребители — девять самолетов Су-34 и Су-30СМ. Большинство вертолетов и самолетов находились на территории Беларуси с января 2023 года, когда были переброшены РФ для совместных учений.

Инфографика, обнародованная в отчете "Беларускі Гаюн" Фото: Беларускі Гаюн

"Таким образом, авиационная составляющая региональной группировки войск в Беларуси больше не существует", — заявили в мониторинговой группе.

Аналитики добавили, что по состоянию на 1 сентября в Беларуси постоянно дислоцируется только штурмовик Су-25. Он прибыл 25 июля на аэродром Мачулищи и 31 августа был перемещен на аэродром Лида.

"Цель прилета самолета неизвестна", — отметили в группе.

Напомним, 7 сентября вывод подразделений ВС РФ с территории Беларуси подтверждал представитель ГПСУ Андрей Демченко. Он отметил, что Россия сейчас не имеет возможности осуществить вторжение с территории соседней страны, но укрепление границы продолжается.

8 сентября мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что в Беларуси демонтировали уже большую часть лагеря ЧВК "Вагнер". Из 292 палаток разобрано уже более 160.