В Беларуси продолжают демонтировать лагерь ЧВК "Вагнер": названа причина, — "Гаюн"

По данным мониторинговой группы, из 292 палаток осталось не более 130 — 45% от общего количества. Активный период демонтажа пришелся на конец августа.

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На территории Беларуси было демонтировано уже более половины лагеря, в котором были размещены бойцы из ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускi Гаюн" в Telegram-канале 8 сентября.

Отмечается, что речь идет о базе российских наемников, строительство которой началось в деревне Цель под Осиповичами еще в конце июля. Теперь там продолжается активный демонтаж палаток.

"По нашим данным, на начало демонтажа лагерь насчитывал около 292 палаток (включая для хоз.нужд), а на текущий момент разобрано уже больше 160-и единиц, то есть 55%", — говорится в сообщении.

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Кроме того, активным период демонтажа, по данным "Беларускi Гаюн", пришелся на конец августа. Теперь в лагере зафиксировано не более 130 палаток, а это всего 45% от изначального количества.

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Связано это может быть с тем, что Беларусь рассчитывала на 8 тысяч человек из ЧВК "Вагнер", которые бы там постоянно располагались. Теперь же оказалось, как отметили представители мониторинговой группы, что их слишком много.

"Логичный вывод — в лагере под Осиповичами демонтируют "лишние" палатки, которые оказались не нужны потому что изначально приехало меньше наемников, чем ожидалось. Кроме того, часть наемников вполне могут переселить в казармы, которые расположены в д. Цель и других локациях в районе Осиповичей", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 августа сообщалось, что Польша потребовала от Александра Лукашенко убрать ЧВК "Вагнер" из Беларуси. Глава МВД Польши Мариуш Каминский отметил, что Варшава совместно со странами Балтии следит круглосуточно за ситуацией на границах с Беларусью. Если произойдет критический инцидент, то все пограничные переходы будут закрыты.