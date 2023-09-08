У Білорусі продовжують демонтувати табір ПВК "Вагнер": названо причину, — "Гаюн"

За даними моніторингової групи, з 292 наметів залишилося не більше 130 — 45% від загальної кількості. Активний період демонтажу припав на кінець серпня.

Related video

На території Білорусі було демонтовано вже понад половину табору, в якому були розміщені бійці з ПВК "Вагнер". Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram-каналі 8 вересня.

Зазначається, що йдеться про базу російських найманців, будівництво якої почалося в селі Ціль під Осиповичами ще наприкінці липня. Тепер там триває активний демонтаж наметів.

"За нашими даними, на початок демонтажу табір налічував близько 292 наметів (включно з наметами для госппотреб), а наразі розібрано вже понад 160 одиниць, тобто 55%", — ідеться в повідомленні.

Важливо

Бійці ПВК "Вагнер" в Африці підпорядковуватимуться новому командиру, — Bloomberg

Крім того, активним період демонтажу, за даними "Беларускі Гаюн", припав на кінець серпня. Тепер у таборі зафіксовано не більше 130 наметів, а це лише 45% від початкової кількості.

Демонтаж табору ПВК "Вагнер" у Білорусі: у чому причина

Пов'язано це може бути з тим, що Білорусь розраховувала на 8 тисяч осіб із ПВК "Вагнер", які б там постійно розташовувалися. Тепер же виявилося, як зазначили представники моніторингової групи, що їх занадто багато.

"Логічний висновок — у таборі під Осиповичами демонтують "зайві" намети, які виявилися непотрібними, бо спочатку приїхало менше найманців, ніж очікувалося. Крім того, частину найманців цілком можуть переселити в казарми, які розташовані в с. Ціль та інших локаціях у районі Осиповичів", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що Польща зажадала від Олександра Лукашенка прибрати ПВК "Вагнер" із Білорусі. Глава МВС Польщі Маріуш Камінський зазначив, що Варшава спільно з країнами Балтії стежить цілодобово за ситуацією на кордонах із Білоруссю. Якщо станеться критичний інцидент, то всі прикордонні переходи будуть закриті.