Бійці ПВК "Вагнер" в Африці підпорядковуватимуться новому командиру, — Bloomberg

Експерти вказують на те, що через перехід ПВК "Вагнер" під контроль держави на Володимира Путіна лягає особиста відповідальність за злочини "вагнерівців" у низці країн.

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Після загибелі Євгена Пригожина Міністерство оборони Російської Федерації візьме під свій контроль діяльність приватної військової компанії "Вагнер" в Африці. Про це пише Bloomberg 31 серпня.

Джерела, близькі до російського оборонного відомства і ПВК "Вагнер", повідомили журналістам, що людина, пов'язана з Міноборони РФ, готова взяти на себе відповідальність за операції "вагнерівців" у ЦАР. Про кого саме йдеться, не повідомляють.

У статті також згадується про те, що Володимир Путін підписав указ, який зобов'язує бійців ПВК "Вагнер" присягнути на вірність російській державі. За даними близьких до Кремля осіб, цьому кроку передувала поїздка представника військового відомства РФ до Лівії та Сирії.

Як зазначають журналісти, взявши ПВК "Вагнер" під контроль Міноборони, Росія може посилити свій вплив у деяких країнах. При цьому експерт Атлантичної ради Алія Брахімі вказала на мінуси такого рішення для президента РФ.

"Погана новина для Путіна полягає в тому, що тепер він особисто опиняється на лаві підсудних за експлуатацію та зловживання з боку ПВК "Вагнер", а також за небезпеки", — зазначила Брахімі.

Нагадаємо, що за даними Центру національного опору від 31 серпня, політичне керівництво Росії визначилося з подальшою долею ПВК "Вагнер" після того, як її очільник Євген Пригожин, ймовірно, загинув унаслідок авіакатастрофи.

Ми також писали про те, що за кілька років до загибелі Євген Пригожин почав вживати ретельно продумані заходи, щоб замаскувати свої плани польотів у Сирію, Лівію, а також перельоти через Сахару.

Раніше, 29 серпня, у мережі з'явилися фотографії із засновником російської ПВК "Вагнер", зроблені під час його останнього візиту до Африки. Євген Пригожин сфотографувався з місцевими в Центральноафриканській Республіці.