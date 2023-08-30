В Беларуси сворачивают лагерь ЧВК "Вагнер": опубликованы спутниковые снимки

По данным журналистов, из 273 палаток для наемников демонтировали по меньшей мере 101.

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В Беларуси продолжают разбирать военный лагерь наемников из ЧВК "Вагнер", расположенный в деревне Цель (Осиповичский район, Могилевской области), что подтверждается спутниковыми снимками сервиса Planetcom по состоянию на 29 и 25 августа. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Лагерь наемников из ЧВК в Беларуси появился в конце июня после неудавшегося мятежа Евгения Пригожина. Часть террористов, предположительно по итогам договоренностей с руководителем Беларуси Александром Лукашенко, была передислоцирована на территорию деревни Цель, якобы для обучения белорусских военнослужащих.

Лагерь ЧВК "Вагнер" Фото: Радио Свобода Лагерь ЧВК "Вагнер"

Ранее было известно, что лагерь ЧВК "Вагнер" под Осиповичами постепенно демонтируют, и что уже разобрана по меньшей мере треть палаток. По данным журналистов, площадь лагеря начала сокращаться еще задолго до падения самолета, на борту которого мог погибнуть основатель ЧВК.

В июне в северной части лагеря насчитывалось 129 палаток, как минимум 65 из них уже демонтировали. В западной части лагеря разобрали примерно 27 из 64 палаток, в центральной части – 9 из 80. В общей сложности, из 273 палаток для наемников демонтировали около 101.

Напомним, что Пригожина тайно похоронили в Санкт-Петербурге. Сообщается, что на церемонию пришли примерно 40 человек, в том числе и наемники из военизированного формирования. Главы Кремля Владимира Путина на похоронах не было.

Также сообщалось, что, опасаясь угрозы нового мятежа в РФ, Кремль и силовики пытаются не допустить новых "выступлений".