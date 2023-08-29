Угроза нового мятежа в РФ: Кремль и силовики пытаются не допустить новых "выступлений", — СМИ

По данным журналистов, Пригожин оставил по себе наследие в виде подразделений с боевым опытом в Украине, Африке и на Ближнем Востоке. Спецслужбы РФ уже пытаются предотвратить выступления, подобные ЧВК "Вагнер" в июне.

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Кремлевское руководство допускает, что, несмотря на физическое устранение предводителя наемников Евгения Пригожина, угроза нового военного мятежа в РФ все же не исчезла. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю в ВС РФ.

Отмечается, что спецслужбы РФ уже ведут работу, чтобы избежать повторения выступлений, подобных тому, который устроили наемники из ЧВК "Вагнер" в июне.

Бронетехника, остановившаяся только за 200 км от Москвы, произвела неизгладимое впечатление президента РФ Владимира Путина, которые остается у власти уже более двух десятилетий. Пригожин, помимо того, что бросил вызов армейскому руководству, лично ослушался приказа президента. Его признали угрозой режиму, об этом сообщили четыре источника журналистов, приближенных к кремлевским чиновникам.

Устранение ЧВК "Вагнер"

Пригожин оставил после себя наследие в виде военных подразделений, у которых есть боевой опыт в Украине, на африканском континенте и странах Ближнего Востока. К этому добавляются медиаресурсы, телеграм-каналы и политтехнологи. Существование пригожинского ЧВК в таком виде не в интересах Кремля: военизированное формирование расформируют.

По словам аналитика International Crisis Group Олега Игнатова, многие наемники убеждены, что к убийству Пригожина причастны власти, и руководство кремлевского режима не может игнорировать подобные риски.

По прошествии двух дней после убийства Пригожина глава Кремля издал указ о том, что "вагнеровцы" должны присягнуть на верность — поклясться перед государственным флагом защищать действующий "конституционный строй".

Путин стремится ужесточить контроль над ЧВК, чтобы не было повторений кризиса, считает Натия Сескуриа, научный сотрудник лондонского Royal United Services Institute.

Среди сторонников Пригожина могут оказаться и те, кто не будет присягать на верность, считает собеседник.

"Это потенциально может создать проблемы для Путина в долгосрочной перспективе", — пояснил он.

Напомним, что Лукашенко предупреждал Пригожина о покушении, пытаясь выглядеть независимым от Кремля. Такое мнение высказали аналитики ISW в сводке от 25 августа.

Также сообщалось, что представитель Госдумы РФ заявил, что ЧВК "Вагнер" прекратит свое существование. Российский депутат и генерал Виктор Соболев предложил наемникам заключить контракт с Минобороны, либо уйти в отставку.