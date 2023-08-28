"Прекратят существование" : в Госдуме РФ рассказали о будущем наемников ЧВК "Вагнер"

Российский депутат и генерал предлагает "вагнеровцам" два пути: либо заключить контракт с Минобороны, либо уходить в отставку. Причем в ряды ВС РФ примут только тех, кто не участвовал в мятеже Пригожина.

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Депутат Госдумы России и генерал Виктор Соболев объяснил, будет ли существовать ЧВК "Вагнер" после смерти владельца Евгения Пригожина. По его словам, дальнейшая судьба наемников зависит от того, участвовали ли они в мятеже, который состоялся в июне 2023 года. Об этом пишет издание "НСН".

Соболев заявил, что ЧВК "Вагнер" прекратит существование, поскольку это "незаконное вооруженное формирование". Между тем, по его мнению, в России не должно быть вооруженных людей, которые никому не подчиняются и могут совершить мятеж. Эти обстоятельства привели к тому, что они "были на грани гражданской войны".

Дальнейшая судьба у "вагнеровцев" сложится по-разному — в зависимости от того, участвовали ли они в "марше справедливости Пригожина". Те, кто не участвовал, получит возможность заключить контракт с Минобороны РФ. Кто участвовал, "прекратят существование" как военные: могут рассчитывать только на отставку, — заявил Соболев.

Отметим, что российский политик Виктор Соболев — член партии КПРФ, который весной 2023 года конфликтовал с ЧВК "Вагнер". В частности, тогда он заявил, что нужно сажать на 15 лет военных ВС РФ, которые перейдут на службу в ЧВК. После этого наемники записали видео из-под Бахмута. При этом заявили, что из-за него Россия "может проиграть войну" и пообещали наказать на Красной площади.

Гибель Пригожина: детали

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а также командир наемников Дмитрий Уткин и несколько других наемников погибли в авиакатастрофе 23 августа 2023 года. Следственный комитет РФ на четвертый день после инцидента заявил, что в кабине самолета действительно были перечисленные лица.

Между тем ровно два месяца назад, 23 июня, начался так называемый "марш справедливости". В частности, наемники захватили штаб командования ВС РФ в Ростове и двинулись на Москву. При этом Пригожин заявил, что наемники требуют отстранить министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Также ранее он отказался выполнить требование российских властей: все вагнеровцы должны были заключить контракты с Минобороны или уволиться и сложить оружие.

Примерно через сутки после начала мятежа президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, где назвал Пригожина предателем. После гибели владельца ЧВК "Вагнер" глава Кремля выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что они кое-что сделали на войне в Украине.

Тем временем в России начали разрушать кладбища, на которых хоронили погибших "вагнеровцев". При этом параллельно граждане РФ создают стихийные мемориалы в честь наемников и Пригожина.

Напоминаем, западные аналитики исследовали, имеет ли шанс сохраниться бизнес-империя Пригожина в Африке. Согласно их оценкам, она разрушится, потому что держалась на его личных связях.

В то же время появились предположения, кто мог устроить инцидент с самолетом владельца Группы Вагнера. Расследователи утверждают, что это может быть офицер ГРУ Андрей Аверьянов, причастный к отравлению перебежчика Сергея Скрипаля.