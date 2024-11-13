Трамп ни при чем: военный эксперт объяснил, почему РФ не выпустила ракеты 11 ноября

Небоевые вылеты вражеская авиация проводила и раньше, это может быть признаком подготовки к массированному обстрелу. Разговор с Трампом вряд ли повлиял на намерения Путина, считает военный обозреватель Александр Коваленко.

Российская стратегическая авиация 11 ноября вышла на пусковые рубежи, но запусков ракет не произошло. По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, такие маневры являются типичными для врага, и связывать их с диалогом между президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом не стоит. Об этом эксперт сказал в комментарии РБК-Украина.

По мнению эксперта, вылет авиации РФ без пуска ракет утром 11 ноября показал, что россияне уже готовы к массированному ракетному удару по Украине. Однако такие маневры наблюдались и раньше, поэтому маловероятно, что на планы Путина имел какое-то влияние Трамп.

"Они решили отказаться от ракетного удара, потому что через 2,5 месяца что-то от Трампа ждут? Нет. Демонстративный отказ от удара может быть за неделю до инаугурации. За полторы недели до инаугурации. Но не за 2,5 месяца", — отметил Коваленко.

небоевой вылет является частью будничной работы стратегической авиации, поэтому строить теории вокруг этого нецелесообразно, сказал эксперт

"Они такие маневры постоянно совершают, МиГ-31 раньше постоянно делал такие маневры. 95МС тоже часто делает, 22М3, кстати, тоже. Поэтому здесь не нужно какую-то конспирологию искать", — пояснил военный обозреватель.

Напомним, утром 11 ноября ВС РФ подняли в воздух бомбардировщики Ту-95 и истребители МиГ-31К, однако пуска ракет не произошло. В нескольких регионах Украины ввели превентивные отключения электроэнергии из-за угрозы массированного обстрела.

Военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков 12 ноября высказал мнение, что новые массированные атаки могут произойти ближе к зимнему периоду. До того РФ будет накапливать ракеты и отрабатывать синхронный удар, считает Катков.

Отметим, россияне осуществили массированный обстрел Украины крылатыми и баллистическими ракетами утром 13 ноября. Крылатые ракеты фиксировали в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях. В Киеве работала противовоздушная оборона.