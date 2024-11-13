Трамп ні до чого: військовий експерт пояснив, чому РФ не випустила ракети 11 листопада

Небойові вильоти ворожа авіація проводила й раніше, це може бути ознакою підготовки до масованого обстрілу. Розмова з Трампом навряд чи мала вплив на наміри Путіна, вважає військовий оглядач Олександр Коваленко.

Російська стратегічна авіація 11 листопада вийшла на пускові рубежі, та запусків ракет не відбулося. На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, такі маневри є типовими для ворога, і пов'язувати їх із діалогом між президентом РФ Володимиром Путіним і новообраним президентом США Дональдом Трампом не варто. Про це експерт сказав у коментарі РБК-Україна.

На думку експерта, виліт авіації РФ без пуску ракет вранці 11 листопада показав, що росіяни вже готові до масованого ракетного удару по Україні. Проте такі маневри спостерігалися й раніше, тому малоймовірно, що на плани Путіна мав якийсь вплив Трамп.

"Вони вирішили відмовитися від ракетного удару, бо через 2,5 місяці щось від Трампа чекають? Ні. Демонстративна відмова від удару може бути за тиждень до інавгурації. За півтора тижня до інавгурації. Але не за 2,5 місяці", – зазначив Коваленко.

Небойовий виліт є частиною буденної роботи стратегічної авіації, тож будувати теорії довкола цього недоцільно, сказав експерт

"Вони такі маневри постійно здійснюють, МіГ-31 раніше постійно робив такі маневри. 95МС теж часто робить, 22М3, до речі, теж. Тому тут не потрібно якусь конспірологію шукати", — пояснив військовий оглядач.

Нагадаємо, вранці 11 листопада ЗС РФ підняли в повітря бомбардувальники Ту-95 та винищувачі МіГ-31К, однак пуску ракет не сталося. У кількох регіонах України запровадили превентивні відключення електроенергії через загрозу масованого обстрілу.

Військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков 12 листопада висловив думку, що нові масовані атаки можуть відбутися ближче до зимового періоду. До того РФ буде накопичувати ракети та відпрацьовувати синхронний удар, вважає Катков.

Зазначимо, росіяни здійснили масований обстріл України крилатими та балістичними ракетами вранці 13 листопада. Крилаті ракети фіксували в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській і Київській областях. У Києві працювала протиповітряна оборона.