"Не ротація": Росія вивела бійців та авіацію з території Білорусі, — "Гаюн" (карта)

Білоруська моніторингова група проінформувала, що на території країни більше не існує авіаційної складової регіонального угруповання ЗС РФ. Літаки та гвинтокрили повернулись на батьківщину, як і більшість особового складу.

Related video

Росія виводить свої війська з території Білорусі. Деталями поділилась моніторингова група "Беларускі Гаюн".

2-7 липня з Білорусі був виведений увесь контингент регіонального угруповання військ РФ.

"У цьому випадку йдеться про виведення, а не про ротацію, оскільки нових підрозділів на зміну тим, що вибули, до Білорусі не прибуло. Своєю чергою, на початку серпня з території Білорусі було виведено всю авіаційну групу, що входила до складу регіонального угруповання військ", — підкреслили у групі.

Регіональне угруповання, яке нині майже повністю повернули "додому", було розгорнуте на території Білорусі ще у жовтні 2022 року.

"Можна припустити, що масштабне відведення підрозділів ЗС РФ пов’язане насамперед з відсутністю гострої потреби ЗС РФ у полігонній інфраструктурі, якою володіють ЗС Білорусі. Про це свідчить і той факт, що військові ешелони ЗС РФ прямували не в зону бойових дій, а на полігони, розташовані в Росії", — зазначили аналітики.

Супутникові знімки свідчать про те, що на початку липня були ліквідовані польові табори ЗС РФ та трьох білоруських полігонах — Обуз-Лесновському, Лепельському та Осиповичському. За результатами моніторингу нових таборів у серпні виявлено не було. Водночас суттєво зменшилась і кількість особового складу ЗС РФ, розміщеного в Білорусі.

Нині російські армійці дислокуються лише на аеродромах Мозир та Зябровка, а також РЛС "Волга" в районі міста Барановичі та 43-му вузлі зв’язку ВМФ у місті Вілейка. Загалом йдеться про приблизно дві тисячі бійців станом на 1 вересня.

"Зазначимо, що наприкінці серпня до Білорусі почали прибувати військові ешелони з російськими військовими для участі в навчаннях ОДКБ. За нашими даними, такі ешелони прибули до Білорусі 18 та 29 серпня. Чисельність особового складу оцінюється не менше ніж у 100 осіб і не менше 20 одиниць військової техніки", — додали у групі.

Інфографіка, оприлюднена у звіті "Беларускі Гаюн" Фото: Беларускі Гаюн

Проте "ключовою подією" аналітики назвали вихід з території Білорусі авіаційних сил РФ. Зокрема, 5 вересня аеродром Мачулищі покинули 11 російських гелікоптерів — чотири Мі-8 та сім Мі-24. За даними "Беларускі Гаюн", усі вони сіли на аеродромі Сєща у Брянській області.

Окрім того, аеродром Барановичі залишили російські винищувачі — дев’ять літаків Су-34 і Су-30СМ. Більшість вертольотів та літаків перебували на території Білорусі з січня 2023 року, коли були перекинуті РФ для спільних навчань.

Інфографіка, оприлюднена у звіті "Беларускі Гаюн" Фото: Беларускі Гаюн

"Таким чином, авіаційна складова регіонального угруповання військ у Білорусі більше не існує", — заявили у моніторинговій групі.

Аналітики додали, що станом на 1 вересня у Білорусі постійно дислокується лише штурмовик Су-25. Він прибув 25 липня на аеродром Мачулищі та 31 серпня був переміщений на аеродром Ліда.

"Мета прильоту літака невідома", — зазначили у групі.

Нагадаємо, 7 вересня виведення підрозділів ЗС РФ з території Білорусі підтверджував речник ДПСУ Андрій Демченко. Він зазначив, що Росія нині не має змоги здійснити вторгнення з території сусідньої країни, але укріплення кордону триває.

8 вересня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що у Білорусі демонтували вже більшу частину табору ПВК "Вагнер". З 292 наметів розібрано вже понад 160.