В сопровождении разведки РФ: раненых наемников из ЧВК "Вагнер" отправляют в Беларусь, — ЦНС

По информации подполья, среди тех бойцов, которым потребовалась помощь врачей, есть и те, которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины.

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В Беларусь начали отправлять раненых наемников из ЧВК "Вагнер". Там они должны будут проходить лечение. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 18 октября.

В украинском подполье отмечают, что соответствующей информацией с ними поделились коллеги из Беларуси. В ведомственные госпитали силовых структур их страны начали прибывать бойцы из расформированного ЧВК "Вагнер". Речь о раненных российских наемниках.

"Сопровождение раненым оказывают представители военной разведки ВС РФ. Предварительно террористы получили ранения на территории Украины. Заметим, что кроме участия в агрессии против Украины, инструкторы из состава уже не существующей ЧВК "Вагнер", которые находились в Беларуси, активно участвуют в тренировке боевиков в Сирии", — говорится в сообщении.

Отдельно в подполье отметили, что эти наемники обучают боевиков из ливанской группировки "Хезболлы" и происходят тренировках в военных базах на территории Сирии.

Основная задача состоит в том, чтобы передать другим бойцам свой опыт ведения боевых действий на территории Украины. Иными словами речь про штурмовые действия малыми группами, бои в городской застройке, а также активное применение БПЛА со взрывчаткой.

Вероятнее всего им это необходимо для ведения войны против Израиля совместно с группировкой ХАМАС.

"Последние в начале месяца совершили нападение на Израиль, подготовку к нападению также осуществляли инструкторы "вагнеров", — продолжили в ЦНС.

Напомним, 18 октября в "Русском добровольческом корпусе" заявили, что к ним вступают "вагнеровцы" и бойцы "Шторм-Z". Командир формирования Денис Никитин отметил, что переговоры идут с теми наемниками, которые не принимали участие в боевых действиях на территории Украины.