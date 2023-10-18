Воюют на стороне Украины: в РДК заявили, что к ним вступают "вагнеровцы" и бойцы "Шторм-Z"

По словам командира РДК Дениса Никитина, идут переговоры с теми наемниками ЧВК "Вагнер", которые не принимали участие в боевых действиях на территории Украины.

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В "Русский добровольческий корпус" начали вступать бывшие российские наемники ЧВК "Вагнер" и бойцы отрядов "Шторм-Z". Об этом заявил командир РДК Денис Никитин (White Rex) во время беседы с российским правозащитником Марком Фейгиным на его YouTube-канале.

По его словам, бывшие оккупанты воюют за Украину и даже помогли отвоевать часть ранее захваченной россиянами территории.

"Я могу открыть занавес тайны, боец ЧВК "Вагнер" и боец "Шторм-Z" участвовали в освобождении 200 квадратных метров украинской земли за Украину в составе РДК", – рассказал Никитин.

Он также отметил, что эксперимент с вербовкой бывших "вагнеровцев" можно назвать удачным. Так, в РДК занимаются переговорами с теми наемниками, которые не принимали участие в боевых действиях на территории Украины и не хотят подписывать контракты с Минобороны РФ.

Кроме того, по словам Никитина, в подразделение принимают бывших военнослужащих ВС РФ и россиян-добровольцев.

Денис Никитин о бывших наемниках ЧВК "Вагнер" (смотреть с 34 минуты)

Напомним, что 24 августа в РДК призвали наемников ЧВК "Вагнер" перейти на сторону Украины. Так, Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин обратился к наемникам. Он сказал, что в случае добровольного перехода на сторону Украины, ВСУ гарантируют безопасность и достойные условия.