Воюють на боці України: у РДК заявили, що до них вступають "вагнерівці" та бійці "Шторм-Z"

За словами командира РДК Дениса Нікітіна, тривають переговори з тими найманцями ПВК "Вагнер", які не брали участі в бойових діях на території України.

Related video

До "Російського добровольчого корпусу" почали вступати колишні російські найманці ПВК "Вагнер" і бійці загонів "Шторм-Z". Про це заявив командир РДК Денис Нікітін (White Rex) під час бесіди з російським правозахисником Марком Фейгіним на його YouTube-каналі.

За його словами, колишні окупанти воюють за Україну і навіть допомогли відвоювати частину раніше захопленої росіянами території.

"Я можу відкрити завісу таємниці, боєць ПВК "Вагнер" і боєць "Шторм-Z" брали участь у звільненні 200 квадратних метрів української землі за Україну у складі РДК", — розповів Нікітін.

Він також зазначив, що експеримент із вербуванням колишніх "вагнерівців" можна назвати вдалим. Так, у РДК займаються переговорами з тими найманцями, які не брали участі в бойових діях на території України і не хочуть підписувати контракти з Міноборони РФ.

Крім того, за словами Нікітіна, у підрозділ приймають колишніх військовослужбовців ЗС РФ і росіян-добровольців.

Денис Нікітін про колишніх найманців ПВК "Вагнер" (дивитися з 34 хвилини)

Нагадаємо, що 24 серпня в РДК закликали найманців ПВК "Вагнер" перейти на бік України. Так, Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Нікітін звернувся до найманців. Він сказав, що в разі добровільного переходу на бік України, ЗСУ гарантують безпеку і гідні умови.