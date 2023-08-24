Новый марш на Москву: в РДК призвали наемников ЧВК "Вагнер" перейти на сторону Украины (видео)

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин обратился к наемникам. Он сказал, что в случае добровольного перехода на сторону Украины, ВСУ гарантируют безопасность и достойные условия.

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Бойцы "Русского добровольческого корпуса" призвали наемников ЧВК "Вагнер" перейти на сторону Украины, чтобы затем повторить марш на Москву. Соответствующее видео было опубликовано на официальном канале РДК в Telegram.

В ролике командир добровольческого корпуса Денис Никитин обратился к наемникам, для которых слова "верность" и "честь" еще имеют какое-то значение.

"Судя по всему, вчера были цинично казнены ваши командиры и отец-основатель. То, что их убили по распоряжению представителей высшего эшелона власти РФ, очевидно каждому", — сказал Никитин.

Он также отметил, что у всех наемников остался тяжелый, но логичный выбор: либо перейти на сторону Украины, либо быть "загнанным в стойло" Министерства обороны России.

"Если вы не совершали военных преступлений на территории Украины, то мы предлагаем вам вступить в наши ряды и сначала завершить эту кровопролитную мясорубку т.н. "СВО", а потом снова отправиться маршем на Москву, но на это раз не останавливаться в 200км от МКАДа, а дойти до конца!" — заявил Никитин.

Он сказал, что в случае добровольного перехода на сторону Киева, Вооруженные силы Украины и Министерство обороны гарантируют безопасность и достойные условия.

в РДК призвали наемников ЧВК "Вагнер" перейти на сторону Украины

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без контроля остались 20 000 "вагнеровцев". Он убежден, что лишенные главаря наемники ЧВК "Вагнер" являются угрозой не только для Украины. Также он намекнул на то, кто мог ликвидировать Евгения Пригожина.

Также российские СМИ пообщались с наемниками ЧВК "Вагнер". Они рассказали, будет ли мятеж после смерти Пригожина. "Вагнеровец", который недавно вернулся с войны на территории Украины, рассказал, что командиры ЧВК планируют записать обращение к бойцам.

"Потому, что у нас кто-то паниковал, кто-то молился. Мы все сейчас немного не в себе. И много злых очень: хотят отомстить. Что только не собираются делать! С автоматом на Кремль идти. Все понимают, что это была месть, что не прощает президент такие вещи", — отметил он.