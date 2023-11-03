"Никаких бывших": автор статьи в Time рассказал о своих источниках информации в ОП

Саймон Шустер утверждает, что не разглашает свои источники информации в целях их безопасности. По словам журналиста, в настоящее время они работают в Офисе президента Украины.

Статья Саймона Шустера о Владимире Зеленском, опубликованная в журнале Time, вызвала критику со стороны официальных лиц в Украине, как неверно отображающая настроения президента и "странно выгодная" России. Автор статьи утверждает, что в процессе написания материала общался только с действующими советниками Зеленского. Об этом он рассказал в комментарии для издания "Українська правда".

"Если внимательно прочитать текст, там речь не идет о бывших советниках, речь не идет о "бывших сотрудниках" офиса президента. Мы говорим о нынешних советниках президента Зеленского. Слово "бывший" нигде не встречается, ни в одном предложении", – заявил Саймон Шустер.

Журналист отметил, что в последний раз он разговаривал с Алексеем Арестовичем еще в 2022 году, до его увольнения из офиса президента.

Автор нашумевшей статьи пояснил, что его источники дали комментарии на условиях анонимности, потому что, с одной стороны, хотели привлечь внимание к существующим проблемам, а с другой стороны – не желали подвергать себя риску.

По словам Шустера, он провел в Киеве три недели и успел встретиться со многими людьми и поговорить на множество разных тем.

В планы журналиста входит написать серию материалов об Украине. Среди тем, которые он планирует осветить – проблемы контрнаступления и важность передовых технологий, о чем писал и Главком ВСУ Валерий Залужный в эссе для издания The Economist.

Шустер также поделился, что не ожидал такого широкого резонанса, который вызвала его статья в Time.

Напомним, в статье Шустера, опубликованной 30 октября в журнале Time, утверждалось, что Владимир Зеленский чувствует себя преданным союзниками. Автор рассказывает, что президенту становится все труднее удерживать внимание международного сообщества к войне в Украине, особенно после начала войны в Израиле.

Также Фокус писал, что в Офисе президента отреагировали на статью в Time , назвав ее "субъективным видением журналиста". Как отметил советник Офиса президента Михаил Подоляк, общий тон статьи не совсем отражает настроение Владимира Зеленского и его окружения.