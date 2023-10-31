"Громкая" статья в Time подозрительно выгодна РФ: Данилов ответил, есть ли нехватка бойцов (видео)

Секретарь СНБО заявил, что "анонимы" из СМИ, которые сомневаются в победе, не должны работать в Офисе президента. По словам Алексея Данилова, статья о Владимире Зеленском может навредить Украине.

Related video

Украина не имеет проблем с количеством военнослужащих, а проблемы с мобилизацией правительство будет решать по мере их возникновения. Об этом, комментируя нашумевшую статью Time, в эфире издания "Украинская правда" 31 октября заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"У нас не уменьшается количество людей, которые находятся в секторе безопасности и обороны. Будут ли проблемы? Это вопрос, который может возникать со временем. Насколько они будут большими, как они будут влиять на те или иные вещи, будем смотреть", — сказал он.

Чиновник добавил, что в целом статья "странным образом" играет на руку России. Он подчеркнул, ставки происходят регулярно, и Владимир Зеленский уделяет внимание актуальным вопросам.

"Эта анонимность вызывает очень много вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может одержать победу, то ты не имеешь права находиться возле нашего президента", — отметил Данилов.

По его словам, такая "подковерность" делает большой вред Украине. Секретарь СНБО объяснил, что может долго разбирать статью, но ответ относительно личности "анонимов" из Офиса президента должны дать соответствующие органы.

"Я ни разу от нашего президента не слышал, что у него есть сомнения относительно нашей победы", — подчеркнул Данилов.

Эфир "Украинской правды" (комментарий Алексея Данилова — с 36:48)

Зеленского "предали" союзники: детали скандала из-за статьи в Time

30 октября в журнале Time вышел большой материал о президенте Украины Владимире Зеленском и войне с РФ. Автор статьи Саймон Шустер рассказал о трудностях в работе лидера и вспомнил серьезные проблемы с коррупцией. По словам журналиста, Зеленский чувствует себя преданным союзниками, ведь они оставили его без ресурсов для победы.

"Громкую" статью уже прокомментировали в Офисе президента. Советник Михаил Подоляк заявил, что никакой злости или чувства предательства у президента и его окружения нет. Чиновник также критиковал материал из-за ссылки на анонимные источники, которые "выдают свои видения за аксиоматические знания".