"Гучна" стаття у Time підозріло вигідна Росії: Данілов відповів, чи є нестача бійців (відео)

Секретар РНБО заявив, що "аноніми" зі ЗМІ, які сумніваються у перемозі, не мають працювати в Офісі президента. Зі слів Олексія Данілова, стаття про Володимира Зеленського може нашкодити Україні.

Related video

Україна не має проблем з кількістю військовослужбовців, а проблеми з мобілізацією уряд вирішуватиме в міру їх виникнення. Про це, коментуючи нашумілу статтю Time, в ефірі видання "Українська правда" 31 жовтня заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

"У нас не зменшується кількість людей, які перебувають у секторі безпеки та оборони. Чи будуть проблеми? Це питання, яке може виникати з часом. Наскільки вони будуть великими, як вони будуть впливати на ті чи інші речі, будемо дивитися", — сказав він.

Чиновник додав, що загалом стаття "дивним чином" грає на руку Росії. Він підкреслив, Ставки відбуваються регулярно, і Володимир Зеленський приділяє увагу актуальним питанням.

"Оця анонімність викликає дуже багато запитань. Якщо в тебе є якась позиція, якщо ти вважаєш, що наша країна не може здобути перемогу, то ти не маєш права знаходитися біля нашого президента", — зазначив Данілов.

З його слів, така "підкилимність" робить велику шкоду Україні. Секретар РНБО пояснив, що може довго розбирати статтю, але відповідь щодо особистості "анонімів" з Офісу президента мають дати відповідні органи.

"Я жодного разу від нашого президента не чув, що у нього є сумніви відносно нашої перемоги", — наголосив Данілов.

Ефір "Української правди" (коментар Олексія Данілова — з 36:48)

Зеленського "зрадили" союзники: деталі скандалу через статтю у Time

30 жовтня у журналі Time вийшов великий матеріал про президента України Володимира Зеленського та війну з РФ. Автор статті Саймон Шустер розповів про труднощі у роботі лідера та згадав серйозні проблеми з корупцією. Зі слів журналіста, Зеленський почувається зрадженим союзниками, адже вони лишили його без ресурсів для перемоги.

"Гучну" статтю вже прокоментували в Офісі президента. Радник Михайло Подоляк заявив, що ніякої розлюченості чи почуття зради у президента та його оточення немає. Чиновник також критикував матеріал через посилання на анонімні джерела, які "видають свої бачення за аксіоматичні знання".