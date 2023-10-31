"Суб'єктивне бачення журналіста": Подоляк відреагував на статтю Time про Зеленського
Як зазначив радник Офісу президента Михайло Подоляк, Зеленський ставиться "жорстко" до того, що Україна воює вже понад 600 днів, й хоче "більш ефективних комунікацій".
Загальний тон статті не зовсім відображає настрій Володимира Зеленського та його оточення. Якоїсь "розлюченості" чи почуття "зради" з боку партнерів немає. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода.
Подоляк наголосив, що є "об'єктивні речі", як-от швидкість постачання зброї. За його словами, влада України каже про це відкрито.
Окрім того, радник Офісу президента зазначив, що остання стаття Time про Володимира Зеленського – це субʼєктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається.
"Я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела постійно. Тому що, коли я з кимось розмовляю від імені Офісу президента, то я обов’язково кажу, що це я говорю. Подекуди ці анонімні джерела — це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд перебувають і вони хочуть збільшити свою вагу. І свої бачення видають за аксіоматичні знання", — відзначив Подоляк.
Як зазначив Подоляк, президент ставиться "жорстко" до того, що Україна воює вже 614 днів, й хоче "більш ефективних комунікацій, виконання функціональних обов’язків" та реалізації заявлених намірів "хоча б на 70−80%".
У Time заявили, що Зеленський почувається зрадженим союзниками: деталі
Нагадаємо, журнал Time вийшов із передовицею про президента України Володимира Зеленського та з його фото на обкладинці.
Саймон Шустер — автор матеріалу, розповідає про труднощі президента в тому, щоб втримати увагу міжнародної спільноти до війни в Україні, зокрема США, особливо після нового вибуху конфлікту в Ізраїлі, згадує щодо серйозних проблем із корупцією тощо.
За словами автора, найбільше Зеленський почувається зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів, щоб виграти війну, лише засобів, щоб пережити її.
Нагадаємо, у грудні 2022 року журнал TIME назвав "людиною року" Володимира Зеленського й "український дух". У виданні відзначили мужність політика.