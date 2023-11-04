Хотят подрыва позиций: РФ, Иран и Китай распространяют пропаганду против США и Израиля, — NYT

По словам журналистов, поток сетевой пропаганды и дезинформации отражает геополитический раскол в мире и может привести к разжиганию более масштабного конфликта.

Иран, Россия и Китай используют государственные СМИ и основные социальные сети для поддержки ХАМАС и ослабления позиций Израиля, а также для очернения США. Об этом пишет New-York Times.

По данным источника, к борьбе в Интернете подключились иранские прокси в Ливане, Сирии и Ираке, а также экстремистские группировки "Аль-Каида" и "Исламское государство", ранее враждовавшие с ХАМАСом.

"Поток сетевой пропаганды и дезинформации превосходит все, что наблюдалось ранее, и отражает геополитический раскол в мире. Содержание материалов — эмоционально насыщенное, политически ангажированное и зачастую ложное — может привести к разжиганию более масштабного конфликта", — говорится в статье.

В статье сообщили, что так работают и разветвленные сети ботов и официальные аккаунты правительств и государственных СМИ Ирана, России и Китая, усиленные платформами социальных сетей.

Так, за один день после начала конфликта примерно каждый четвертый аккаунт в Facebook, Instagram, TikTok и X, размещающий информацию о конфликте, оказался поддельным. В течение 24 часов после взрыва в арабской больнице "Аль-Ахли" более чем каждый третий аккаунт, размещавший информацию о конфликте на сайте X, был фальшивым.

Исследователи компании выявили шесть скоординированных кампаний такого масштаба, что, по их словам, позволяет говорить о причастности к ним государств или крупных негосударственных субъектов.

Израиль отслеживает активность ботов из Ирана и других стран. Источники в правительстве отмечают, что по масштабам эта кампания превосходит все предыдущие кампании.

"Как и военные, социальные сети Израиля оказались застигнуты врасплох и отреагировали с опозданием ", — говорит Бен Декер, руководитель консалтинговой компании Memetica, специализирующейся на анализе угроз, и бывший исследователь газеты The New York Times.

Россия и Китай, в последние годы все более близкие друг другу, похоже, намерены использовать конфликт для подрыва позиций США и Израиля.

Подобные настроения разделяют и российские официальные лица, и государственные СМИ. Многие прокремлевские аккаунты в Telegram после 7 октября перешли от материалов о войне на Украине к публикациям исключительно об Израиле, включая канал на арабском языке, связанный с группой Вагнера.

"Они находятся в состоянии конфликта, геостратегического соперничества с Соединенными Штатами. И понимают, что, когда Израиль, главный союзник США на Ближнем Востоке, оказывается втянутым в подобную войну, это ослабляет Соединенные Штаты", — говорит Майкл Доран, директор Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке при Гудзонском институте.

Напомним, что, судя по всему, Байден прочитал слова своего суфлера, когда сказал, что США могут получить то, к чему не стремятся: чтобы американская армия воевала в России.

Также сообщалось, что глава Еврокомиссии также сравнила Россию с ХАМАС.