"Цензура оскопила": в РПЦ убрали из расшифровки речи патриарха Кирилла слова о "враге в Кремле"

В своей речи Кирилл говорил о поляках в период Смутного времени и восстания Минина и Пожарского.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в праздник иконы Казанской Божией Матери в Успенском соборе Московского Кремля говорил о врагах в Кремле. Однако в РПЦ эту фразу вырезали. Казус в том, что Кирилл говорил о Смуте, периоде в истории России с 1598 года по 1613 год и имел в виду поляков. Об этом сообщил известный российский религиозный и общественный деятель, блогер Андрей Кураев.

"Враг был изгнан из Кремля, а затем из Москвы, а затем и из России, и страна обрела свою свободу", — сказал Кирилл в проповеди. Однако на сайте РПЦ этой фразы в стенограмме нет.

Так указано: "Данная икона и есть тот самый образ, в руках с которым князь Пожарский и Минин освободили Китай-город, Кремль и изгнали поляков из нашего Отечества".

Текст речи патриарха Кирилла на сайте РПЦ Фото: Скриншот

Андрей Кураев возмущенно написал в своем Telegram-канале, что "цензура оскопила дерзновенную и мужественную речь патриарха Кирилла. Были убраны вот эти слова: "Враг был изгнан из Кремля, затем из Москвы, и страна обрела свободу".

Литургия прошла в День народного единства, и глава РПЦ рассказал об обретении утраченной Казанской иконы Богоматери.

"Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молились Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции. Этот образ является нашей национальной святыней", — сказал патриарх Кирилл во время литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

В ходе богослужения он представил верующим икону Казанской Божией Матери XVI века, которая считалась утраченной более ста лет. По словам главы РПЦ, образ "датирован 1580 годом".

"Образ был обретен раньше, но никогда не был представлен людям и находился в патриаршей келье, потому что многое нужно было выяснить, прежде чем сказать людям, что это тот самый чудотворный образ, перед которым молился князь Пожарский в 1612 году", — отметил патриарх Кирилл, сообщив, что чудотворная икона хранилась в построенном князем Казанском храме на Красной площади, откуда впоследствии исчезла. По самой распространенной версии, ее украли.

Патриарх утверждает, что икона никуда не исчезала и все эти годы была в России. Внезапно ее обнаружили в патриаршей резиденции в Переделкино. В кладовой, где складывали иконы, предназначенные для подарков храмам и монастырям.

"Я просматривал иконы и обрел этот образ. Подумал, что это искусно сделанная подделка. Но заинтересовался этим образом. Экспертиза вынесла заключение, что этот образ принадлежит той эпохе, в которую был создан чудотворный образ. И поскольку эта икона является как бы точнейшей копией той созданной иконы, то очевидно, что речь идет о чудотворном образе", — пояснил патриарх Кирилл. Искусствоведы никак не прокомментировали заявление патриарха.

История иконы Казанской Божьей Матери

По преданию, в 1579 году Казань сгорела почти полностью. Обнаружила икону, по преданию, местная девочка на пепелище, после того, как увидела во сне Богоматерь.

Икона Казанской Божьей Матери Фото: patriarchia.ru

Это случилось 21 июля. В церковный календарь дата вошла как день обретения Казанской иконы Божией Матери.

На месте обретения впоследствии построили Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала та самая девочка Матрона.

Из-за обилия списков (точных копий) в какой-то момент стало неясно, какая икона подлинная.

Считается, что из обители подлинная икона была украдена в 1904 году. По одной версии, ее уничтожили, по другой — продали.

Так, одна из ранних копий до сих пор хранится в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее в центре Москвы была похищена икона Божией Матери Боголюбской, которую прежде незаконно вывезли из Донбасса. Примечательно, что кража произошла в храме, который расположен в нескольких сотнях метров от управления ФСБ на Лубянке.