Поздравляют министры: 15-летнего сына Кадырова назначили на "важную должность" в Чечне

Кадыров-младший будет работать в охране главы Чечни, утверждают источники, приближенные к семейству.

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летний Адам Кадыров в таком возрасте уже занял "какую-то" должность в службе безопасности главы Чечни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил чеченский журналист, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации и заведующий кафедрой журналистики ЧГУ 36-летний Ахмед Дудаев.

"От всей души поздравляю моего дорогого брата Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности Главы Чеченской республики", — написал он.

О какой именно "важной" должности идет речь, министр не сообщил. Далее он просто перечислил все "заслуги" Кадырова-младшего и все его родственные связи с властями Чечни.

Сам Кадыров в своем телеграм-канале о новой "таинственной" должности своего несовершеннолетнего сына не сообщал.

Напомним, что глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов наградил сына Кадырова, 15-летнего Адама, высшей государственной наградой КЧР — орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой".

Ранее 15-летнему сыну Рамзана Кадырова Адаму дали звание героя Чечни.

О Кадырове-младшем в обществе заговорили недавно, после того, как он пришел в СИЗО и там избил подозреваемого в публичном сожжении Корана уроженца Украины Никиту Журавля.