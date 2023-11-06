При помощи РФ: КНДР планирует третью попытку запуска шпионского спутника, — Yonhap

Южнокорейские военные следят за Пхеньяном, чтобы обнаружить признаки организации различных провокаций в преддверии первой годовщины запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи выразил озабоченность возможной третьей попыткой запуска шпионского спутника КНДР в ноябре 2023 года. Об этом сообщает издание Yonhap.

В Северной Корее 18 ноября объявили "днем ракетной промышленности" в честь успешного испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", который произошел в прошлом году.

Представитель комитета начальников штабов Ли Сон Чжун сообщил, что вооруженные силы Южной Кореи проводят слежку за КНДР с целью выявления возможных признаков подготовки и проведения различных провокаций в преддверии годовщины первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

"Разведывательные органы Южной Кореи и США тесно сотрудничают, чтобы отслеживать и контролировать возможности проведения Северной Кореей различных провокаций, включая третий запуск того, что она называет космическим спутником", — заявил Ли Сон Чжун.

Ранее Северная Корея предприняла две неудачные попытки вывести разведывательный спутник на орбиту в мае и августе соответственно и пообещала повторить попытку в октябре, но не уложилась в установленные сроки.

На прошлой неделе министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что КНДР, вероятно, отложила свой план третьего запуска спутника-шпиона для устранения технологических сбоев в системе с помощью России.

Напомним, что 31 мая Северная Корея объявила, что запуск военного спутника-шпиона закончился неудачей, поскольку ракета не смогла достичь заданной орбиты и упала в Желтое море из-за проблем с двигателем. Власти КНДР выразили намерение провести следующий запуск в ближайшее время, стремясь устранить возникшие технические неполадки.