Слежка не удалась: в КНДР провалили пуск первого спутника-шпиона, — СМИ

Ракета не смогла достичь заданной орбиты и упала в Желтое море из-за проблем с двигателем.

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Северная Корея объявила, что запуск военного спутника-шпиона закончился неудачей, поскольку ракета не смогла достичь заданной орбиты и упала в Желтое море из-за проблем с двигателем. Власти КНДР выразили намерение провести следующий запуск в ближайшее время, стремясь устранить возникшие технические неполадки. Об этом сообщает издание The Guardian.

Совместный комитет начальников штабов Северной Кореи сообщил о запуске разведывательного спутника Malligyong-1 с использованием нового типа ракеты под названием Chollima-1. Запуск был зафиксирован примерно в 06:29 и произошел из района округа Тончан в западной провинции Северный Пхенган. Направление полета ракеты было южным.

Однако, в результате потери тяги из-за неудачного запуска двигателя второй ступени после отделения первой ступени во время нормального полета, ракета-носитель упала. Этот сбой связан с низкой надежностью и стабильностью системы двигателя нового типа, а также нестабильным характером используемого топлива.

В свете выявленных серьезных дефектов во время последнего запуска спутника, Северная Корея намерена провести тщательное исследование. Страна принимает все необходимые меры для преодоления этих проблем и обещает осуществить второй запуск в кратчайшие сроки, используя различные частичные испытания.

Напомним, что 30 мая стало известно, что в июне Северная Корея планирует осуществить запуск своего первого военного разведывательного спутника, который будет использоваться для наблюдения за военной активностью США.

А 19 апреля Ким Чен Ын озвучил намерения создать сеть спутников-шпионов для страны, чтобы противодействовать США и Южной Корее.