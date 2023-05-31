Стеження не вдалося: у КНДР провалили пуск першого супутника-шпигуна, — ЗМІ

Ракета не змогла досягти заданої орбіти і впала в Жовте море через проблеми з двигуном.

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Північна Корея оголосила, що запуск військового супутника-шпигуна закінчився невдачею, оскільки ракета не змогла досягти заданої орбіти і впала в Жовте море через проблеми з двигуном. Влада КНДР висловила намір провести наступний запуск найближчим часом, прагнучи усунути технічні неполадки, що виникли. Про це повідомляє видання The Guardian.

Спільний комітет начальників штабів Північної Кореї повідомив про запуск розвідувального супутника Malligyong-1 із використанням нового типу ракети під назвою Chollima-1. Запуск був зафіксований приблизно о 06:29 і стався із району округу Тончан у західній провінції Північний Пхенган. Напрямок польоту ракети був південним.

Однак, внаслідок втрати тяги через невдалий запуск двигуна другого ступеня після відділення першого ступеня під час нормального польоту, ракета-носій впала. Цей збій пов'язаний з низькою надійністю та стабільністю системи двигуна нового типу, а також нестабільним характером палива, що використовується.

У світлі виявлених серйозних дефектів під час останнього запуску супутника Північна Корея має намір провести ретельне дослідження. Країна вживає всіх необхідних заходів для подолання цих проблем та обіцяє здійснити другий запуск у найкоротший термін, використовуючи різні часткові випробування.

Нагадаємо, що 30 травня стало відомо, що у червні Північна Корея планує здійснити запуск свого першого військового розвідувального супутника, який використовуватиметься для спостереження за військовою активністю США.

А 19 квітня Кім Чен Ин озвучив наміри створити мережу супутників-шпигунів для країни, щоб протидіяти США та Південній Кореї.