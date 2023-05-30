Для спостереження за армією США: КНДР запустить військовий розвідувальний супутник, — Reuters

Спільні військові навчання США та Південної Кореї, як стверджує влада країни, вимагають від Пхеньяна "засобів, здатних збирати інформацію про військові дії противника в режимі реального часу".

Related video

У червні Північна Корея планує здійснити запуск першого військового розвідувального супутника, який буде використовуватися для спостереження за військовою активністю США. Про це повідомляє видання Reuters.

В результаті проведення найбільших в історії військових навчань між Збройними силами Південної Кореї та Сполученими Штатами Америки, метою яких є покращення оперативної сумісності та готовності союзників до протистояння загрозам з боку КНДР.

У керівництві Центральної військової комісії Трудової партії Північної Кореї заявили про необхідність мати засоби, "здатні збирати інформацію про військові дії противника в режимі реального часу".

У КНДР не повідомляли точну дату запуску військового супутника, проте напередодні попередили японську берегову охорону про плани вивести його на орбіту в період з 31 травня по 11 червня.

Нагадаємо, 19 квітня Кім Чен Ин озвучив наміри створити мережу супутників-шпигунів для країни, щоб протидіяти США та Південній Кореї.

14 квітня КНДР оголосила про випробування принципово нової балістичної ракети Hwasong-18.