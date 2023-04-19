Космічна програма КНДР: Кім Чен Ин оголосив про розгортання мережі супутників-шпигунів

Запланований запуск і отримання розвідувальних даних супутників, зазначив північнокорейський лідер, є національним пріоритетом на тлі погіршення відносин із Південною Кореєю та США.

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Голова Державної ради Північної Кореї Кім Чен Ин наказав розгорнути мережу супутників-шпигунів, щоб посилити розвідувальні можливості країни. На думку північнокорейського лідера, вжиття заходів у галузі військової розвідки є "важливим і пріоритетним завданням для підвищення військового потенціалу КНДР і протидії альянсу США та Південної Кореї". Про це 19 квітня повідомило інформаційне агентство Yonhap.

Кім Чен Ин відвідав 18 квітня штаб-квартиру Північнокорейського агентства космічних досліджень і під час візиту наказав чиновникам провести підготовку до запуску свого першого військового розвідувального супутника в заплановані терміни.

Також під час візиту він наголосив на важливість розвитку космонавтики як ключового чинника для глобального розвитку економіки, науки й технологій Північної Кореї.

Оглядачі у зв'язку з цією подією зазначають, що в грудні 2022 року Пхеньян опублікував чорно-білі фотографії з низькою роздільною здатністю Сеула та порту в Інчхоні, за 27 кілометрів на захід від столиці, які були нібито зроблені з експериментального супутника.

До речі, у планах КНДР завершити розробку першого військового розвідувального супутника у квітні наступного року, проте на сьогодні попередню дату його запуску тримають у секреті, повідомили журналісти агентства.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея 14 квітня провела запуск нової твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18. У зв'язку з цим глава КНДР Кім Чен Ин, який керував запуском, заявив, що нова ракета змусить потенційних ворогів "зазнавати очевиднішої кризи безпеки".

Наприкінці березня Кім Чен Ин наказав військовим наростити ядерний потенціал КНДР. Північнокорейський лідер також зазначив, що тактичні навчання, які проводяться, істотно підвищили рівень готовності військовослужбовців до реальних бойових дій і закликав у зв'язку з цим бути готовими до застосування ядерної зброї в будь-який час.