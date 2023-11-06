Чемпион Европы по боксу устроил стрельбу в Москве из-за "неправильного" входа в ресторан

Стрелком оказался известный боксер Никита Иванов, который и раньше имел проблемы с законом. В результате инцидента пострадали четверо человек.

В ресторане в центре Москвы пьяный посетитель устроил драку, открыл стрельбу и ранил трех человек. Инцидент произошел в заведении Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной в воскресенье, 5 ноября, около восьми часов вечера. Стрелком оказался известный российский боксер Никита Иванов, который тоже получил травмы в ходе драки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT

Среди пострадавших один посетитель ресторана и два охранника.

По словам очевидцев, конфликт начался после того, как двое пьяных мужчин не смогли договориться, кто первым должен пройти в дверь. Два охранника заведения попытались разнять дерущихся посетителей и повалили зачинщика на пол. После этого он вытащил травматический пистолет и начал стрелять в "обидчиков".

Охране удалось отобрать у посетителя оружие и скрутить его еще до приезда правоохранителей.

По данным СМИ, стрелком оказался 37-летний боксëр Никита Иванов. В прошлом он входил в состав сборной России, является мастером спорта международного класса. Выступал в полутяжелой весовой категории, в 2012-2013 годах завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате Европы, был чемпионом России среди любителей. В России выступал за Московскую и Тамбовскую области как член физкультурно-спортивного общества "Динамо".

Следственный комитет завел на Иванова уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия". После инцидента боксер был задержан. За совершенное правонарушение ему грозит семь лет тюремного заключения.

Никита Иванов уже имеет предысторию проблем с законом. В 2020 году, возвращаясь поездом с соревнований в Ульяновске, он в состоянии алкогольного опьянения избил товарища по команде, боксëра Бассира Мирсиябова. В результате инцидента Мирсиябов получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, в России стремительно растет число преступлений с использованием оружия и взрывчатки. Наибольший рост вооруженной преступности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в областях, граничащих с территорией Украины.

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