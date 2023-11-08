"Дождь наказания": КНДР пригрозила Южной Корее войной, как в Европе и на Ближнем Востоке (фото)

В Пхеньяне считают, что "недружественный" шаг со стороны Сеула может привести к глобальным последствиям, которые станут "катализатором" конца существования одного из государств.

В КНДР пригрозили Южной Корее войной, "как в Европе и на Ближнем Востоке". Все из-за определенных решений, которые приняли в Сеуле в отношении Пхеньяна. Об этом сообщает Yonhup.

Отмечается, что Конституционный суд Южной Кореи еще в сентябре принял решение отменить запрет на пересылку за границу антипхеньянских листовок. Связано это с тем, что эта часть Закона о развитии межкорейских отношений является неконституционной, ведь ограничивает право на свободу выражения взглядов.

В Северной Корее ответили, что такой шаг является провокационным и может иметь свои последствия. В частности, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что кампании по рассылке листовок, в которых критикуют правителя КНДР Ким Чен Ына могут стать "катализатором" конца существования Южной Кореи.

"Позиция наших революционных вооруженных сил состоит в том, что мы должны пролить гораздо больший, чем в предыдущие разы, "огненный дождь наказания" не только на базу распространения листовок, но и на оплот марионеток", – говорится в сообщении.

Также в Пхеньяне назвали решение Сеула "злонамеренной психосоциальной войной", и в будущем это может якобы привести к более глобальному конфликту, который будет похож на то, что происходит в Европе и Ближнем Востоке, имея в виду войну РФ против Украины и нападение ХАМАС на Израиль.

Открытки с критикой Ким Чен Ына: что известно

Много лет беженцы из КНДР в Южной Корее и другие активисты отправляли в города Северной Кореи воздушные шары с открытками. В них критиковали режим Ким Чен Ына, что сильно не нравилось Пхеньяну. Там считали, что приток внешней информации может предоставлять угрозу для диктатуры.

В Северной Корее снова угрожают Сеулу войной, как в Европе и на Ближнем Востоке Фото: Yonhap News

В октябре 2014 года военные КНДР обстреляли из пулеметов такие шары, а несколько пуль оказались на территории Южной Кореи, хоть никто и не пострадал.

В декабре 2020 года в Сеуле был принят закон, который запрещает распространение листовок. Связано это было с угрозами Пхеньяна отменить военное соглашение от 2018 года, предусматривающее создание буферной зоны шириной несколько километров вдоль сухопутной и морской границы между двумя Кореями. Теперь ограничения сняты.

Напомним, 28 октября Ким Чен Ын заявил, что Третья мировая война "вот-вот начнется" и все должны быть к этому готовы. Связано это, по его мнению, с обострением ситуации на Ближнем Востоке.