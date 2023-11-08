Злые поляки и украинское топливо. Как бунт перевозчиков повлияет на поставки бензина в Украину

Забастовка польских перевозчиков с блокированием украинской границы создала проблемы для всех, кто ее пересекает. Экономист Сергей Куюн размышляет над тем, приведет ли это к кризису на рынке топлива в Украине

Хромая евросолидарность.

Итак, польские перевозчики начали блокирование границы.

Для понимания, что такое польское направление поставок горючего. В октябре через украино-польскую границу автомобильным транспортом заехало 36% от общего импорта пропан-бутана, 18% бензина и 16% дизтоплива.

Если кратко, то по бензинам вообще не вижу проблемы. По дизтопливу приятного мало, но прорвемся: рынок неплохо сработал в октябре, сейчас еще пойдет сезонное снижение потребления, а там уже и рынок адаптируется к новым условиям. А вот со сжиженным газом может быть печально.

Кто не в курсе, за последний месяц розничная цена на автогаз выросла на 20%, до 31,5 грн/л. Это произошло еще до забастовки из-за очередей с нашей стороны границы, а именно — из-за роста агроэкспорта.

Согласно системе "е-очередь", ждать выезда надо 11-13 суток (буква "е" при таких сроках приобретает новое толкование). Еще летом это было 3-4 дня. То есть, чтобы сохранить прежний объем автопоставок, надо в 3 раза больше машин. Их нет. Рынок переходит на железную дорогу, но это не мгновенный процесс.

Теперь из-за забастовки очереди на выезд будут еще увеличиваться, а параллельно появятся на въезд, очевидцы сегодня это уже фиксировали.

Пока полной картины нет. Кто-то говорит, что бензовозы с газовозами не блокируют, потому что вроде бы к этой категории перевозок у польских перевозчиков нет претензий (приехали за грузом и поехали домой). По словам других трейдеров, стал Ягодин, е-очередь за сегодня увеличилась на один день. А вот Шегини работают. Хотелось бы услышать официальные цифры по количеству машин, пересекших границу.

Не хочу ничего говорить о поляках, чтобы "не нагнетать". Скажу лишь, что Украина формирует огромный спрос на польские товары, в том числе нефтепродукты (загружая в том числе и польские морские порты), и дает транзит огромной номенклатуры других товаров. Теперь поляки хотят зарабатывать не просто на продаже и транзите, а еще и на перевозках этих грузов. Желание понятное. Но что-то не так с этой европейской, извините, солидарностью.

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