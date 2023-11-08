"Пособник украинской разведки": ФСБ задержала жителя Бурятии, который агитировал вступать в ВСУ

По данным российских источников, задержанный склонял российских военных к переходу на сторону Вооруженных сил Украины.

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании гражданина Российской Федерации в республике Бурятия, который, по их данным, пытался уговорить российских военнослужащих присоединиться к Вооруженным силам Украины. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России

"Пособник украинской разведки задержан в Бурятии, он склонял российских военных к переходу на сторону ВСУ", — говорится в сообщении.

ФСБ завела дело о государственной измене.

"В качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие ВС РФ. Гарантировал организовать российским военнослужащим связь с его кураторами из украинских спецслужб и полка "Азов", — рассказали в ФСБ.

Российская спецслужба также обнародовала видео задержания и допроса "пособника украинских спецслужб".

Напомним, 2 мая стало известно, что в курортном городе Ялта, что во временно оккупированном Крыму, местные полицейские нашли подростка, который заявил на камеру, что поддерживает Украину.

Мы также писали 24 июля о том, что житель Севастополя в оккупированном Крыму получил административный арест за оскорбления в адрес России и россиян. Мужчина требовал от граждан РФ убираться с полуострова.

А во временно оккупированном Севастополе задержали молодого человека, который снял флаг Российской Федерации и заявил, что находится в Украине.