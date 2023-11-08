Второй пожар за неделю: в Бурятии загорелся горно-обогатительный комбинат (фото, видео)

По словам глава республики Алексея Цыденова, на месте пожара работала спецтехника и личный состав. Комбинат связан с бизнесменом Владиславом Свибловым, компании которого играют ведущую роль в золотодобывающей отрасли РФ.

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В Российской Федерации в Еравнинском районе Бурятии на горно-обогатительном комбинате "Озерный" произошел пожар. Об этом сообщает российское агентство РБК.

Пожар произошел в помещении размером 100 на 150 м, огонь охватил 500 кв. м, его локализовали. По данным регионального управления по чрезвычайным ситуациям, загорелось здание неэксплуатируемого цеха.

Глава республики Алексей Цыденов сообщил, что на месте пожара работают 8 единиц техники и 16 спасателей. В пути еще 8 машин. В результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура Еравнинского района проконтролирует проведение проверки и установление обстоятельств происшествия.

Горно-обогатительный комбинат "Озерный" расположен на одноименном месторождении полиметаллических руд в Еравнинском районе. Предприятие занимается добычей и переработкой свинцово-цинковых руд с последующим производством цинкового и свинцово-серебряного концентратов.

Предприятие связано с бизнесменом Владиславом Свибловым, компании которого играют ведущую роль в золотодобывающей отрасли РФ.

Как отмечают журналисты, это второй масштабный пожар в республике за последние два дня. Ранее огонь охватил крупный торговый-центр.

Пожары в России

В курортном городе Сочи в РФ утром 20 сентября произошел "большой пожар". "В Адлерском районе Сочи рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 квадратных метров", — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также 15 сентября масштабный пожар произошел в российской Самаре. Сообщалось, что на территории подшипникового завода загорелось масло, в результате чего огонь охватил 100 кв. метров.

Кроме этого, 8 сентября в Москве, на Кусковской улице, вспыхнул масштабный пожар. Местные СМИ отметили, что заявка о происшествии поступила из здания, где находится Федеральная таможенная служба РФ.

Напомним, 18 октября сообщалось, что в Ростове-на-Дону вспыхнул мощный пожар, а спасателям не хватало воды. Российское МЧС заявило, что огонь охватил 500 квадратных метров, объявлен ранг пожара №2.