Друга пожежа за тиждень: у Бурятії загорівся гірничо-збагачувальний комбінат (фото, відео)

За словами глави республіки Олексія Циденова, на місці пожежі працювала спецтехніка та особовий склад. Комбінат пов'язаний із бізнесменом Владиславом Свибловим, компанії якого відіграють провідну роль у золотодобувній галузі РФ.

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У Російській Федерації в Єравнинському районі Бурятії на гірничо-збагачувальному комбінаті "Озерний" сталася пожежа. Про це повідомляє російське агентство РБК.

Пожежа сталася в приміщенні розміром 100 на 150 м, вогонь охопив 500 кв. м, його локалізували. За даними регіонального управління з надзвичайних ситуацій, загорілася будівля неексплуатованого цеху.

Глава республіки Олексій Циденов повідомив, що на місці пожежі працюють 8 одиниць техніки та 16 рятувальників. У дорозі ще 8 машин. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Прокуратура Єравнінського району проконтролює проведення перевірки та встановлення обставин події.

Гірничо-збагачувальний комбінат "Озерний" розташований на однойменному родовищі поліметалевих руд у Єравнинському районі. Підприємство займається видобутком і переробкою свинцево-цинкових руд з подальшим виробництвом цинкового і свинцево-срібного концентратів.

Підприємство пов'язане з бізнесменом Владиславом Свибловим, компанії якого відіграють провідну роль у золотодобувній галузі РФ.

Як зазначають журналісти, це друга масштабна пожежа в республіці за останні два дні. Раніше вогонь охопив великий торговий-центр.

Пожежі в Росії

У курортному місті Сочі в РФ уранці 20 вересня сталася"велика пожежа". "В Адлерському районі Сочі рано вранці загорівся резервуар із дизельним паливом. Площа пожежі становить 96 квадратних метрів", — написав губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

Також 15 вересня масштабна пожежа сталася в російській Самарі. Повідомлялося, що на території підшипникового заводу загорілося мастило, внаслідок чого вогонь охопив 100 кв. метрів.

Крім цього, 8 вересня в Москві, на Кусковській вулиці, спалахнула масштабна пожежа. Місцеві ЗМІ зазначили, що заявка про подію надійшла з будівлі, де розташована Федеральна митна служба РФ.

Нагадаємо, 18 жовтня повідомлялося, що в Ростові-на-Дону спалахнула потужна пожежа, а рятувальникам не вистачало води. Російське МНС заявило, що вогонь охопив 500 квадратних метрів, оголошено ранг пожежі №2.