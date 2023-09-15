Дим заполонив місто: у Самарі сталася масштабна пожежа на підшипниковому заводі (відео)

За даними росЗМІ, вогонь охопив територію в 100 кв. м. При цьому загоряння намагаються усунути близько 70 рятувальників і 22 одиниць техніки.

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У п'ятницю, 15 вересня, у Самарі, РФ, спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Самара №1".

За даними джерела, на території підшипникового заводу загорілося масло.

Вогонь охопив 100 кв. м. Дим піднявся над містом.

При цьому про загиблих і постраждалих не повідомляють.

Пожежу намагаються загасити понад 70 рятувальників і 22 одиниці техніки.

У МНС Росії ситуацію поки не коментували.

Нагадаємо, 8 вересня в Москві, на Кусковській вулиці, спалахнула масштабна пожежа. Місцеві ЗМІ зазначили, що заявка про подію надійшла з будівлі, де розташована Федеральна митна служба РФ.

Ми також повідомляли, що 9 вересня російський інтернет-активіст і пропагандист Олександр Рогаткін опублікував у мережі фотографії, зроблені із супутника, на яких зображено позиції російської системи протиповітряної оборони на околицях Москви.