Біля Останкінської телевежі: у Москві пролунали вибухи і спалахнула пожежа (фото, відео)

У МНС РФ стверджують, що на північному сході російської столиці, недалеко від станції метро "Владикіно", нібито загорілося сміття.

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У ніч на 13 вересня в столиці Російської Федерації, в районі Останкінської телевежі, було чути вибухи та спалахнула пожежа. Про це написав Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Повідомляється, що звуки вибухів пролунали на північному сході Москви, неподалік від станції метро "Владикіно".

"Почув вибухи, потім було видно сполохи вогню, дим. Зараз стягуються пожежні машини", — розповів очевидець.

Пізніше автори каналу заявили з посиланням на Міністерство надзвичайних ситуацій РФ, що пожежу вдалося загасити. За даними відомства, на Нововладикінському проїзді спалахнуло сміття.

Telegram-канал ASTRA уточнив, що за попередньою інформацією пожежа сталася на сміттєсортувальному підприємстві Москви.

У мережі також з'явилося відео з місця події, на яких видно дим у районі Останкінської телевежі.

У районі Останкінської телевежі видно задимлення

Нагадаємо, 8 вересня в Москві, на Кусковській вулиці, спалахнула масштабна пожежа. Місцеві ЗМІ зазначили, що заявка про подію надійшла з будівлі, де розташована Федеральна митна служба РФ.

Ми також повідомляли, що 9 вересня російський інтернет-активіст і пропагандист Олександр Рогаткін опублікував у мережі фотографії, зроблені із супутника, на яких зображено позиції російської системи протиповітряної оборони на околицях Москви.