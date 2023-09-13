Возле Останкинской телебашни: в Москве прозвучали взрывы и вспыхнул пожар (фото, видео)

В МЧС РФ утверждают, что на северо-востоке российской столицы, недалеко от станции метро "Владыкино", якобы загорелся мусор.

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В ночь на 13 сентября в столице Российской Федерации, в районе Останкинской телебашни, были слышны взрывы и вспыхнул пожар. Об этом написал Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Сообщается, что звуки взрывов прозвучали на северо-востоке Москвы, неподалеку от станции метро "Владыкино".

"Услышал взрывы, потом были видны всполохи огня, дым. Сейчас стягиваются пожарные машины", — рассказал очевидец.

Позже авторы канала заявили со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций РФ, что пожар удалось потушить. По данным ведомства, на Нововладыкинском проезде вспыхнул мусор.

Telegram-канал ASTRA уточнил, что по предварительной информации пожар произошел на мусоросортировочном предприятии Москвы.

В сети также появилось видео с места происшествия, на которых видно дым в районе Останкинской телебашни.

В районе Останкинской телебашни видно задымление

Напомним, 8 сентября в Москве, на Кусковской улице, вспыхнул масштабный пожар. Местные СМИ отметили, что заявка о происшествии поступила из здания, где находится Федеральная таможенная служба РФ.

Мы также сообщали, что 9 сентября российский интернет-активист и пропагандист Александр Рогаткин опубликовал в сети фотографии, сделанные со спутника, на которых изображены позиции российской системы противовоздушной обороны на окраинах Москвы.