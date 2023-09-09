"Целое кольцо": пропагандист РФ "слил" спутниковые снимки расположения ПВО Москвы (фото)
Блогер Алексей Рогаткин рассказал, что местные генералы распродали земли, принадлежащие частям противовоздушной обороны страны-агрессора и продемонстрировал фото-доказательства, где видно локации противовоздушной обороны РФ.
Российский интернет-активист и пропагандист Александр Рогаткин опубликовал в сети фотографии, сделанные со спутника, на которых изображены позиции российской системы противовоздушной обороны на окраинах Москвы. Об этом стало известно из его Telegram-канала.
Рогаткин обратился к своим последователям в длинном посте, в котором раскрывается информация о том, как высшие руководители России продали земельные участки в Подмосковье, которые ранее использовались военными частями для обеспечения противовоздушной обороны страны-агрессора.
"Генералы, которые отвечали за сохранность неба над столичным регионом, распродавали земли оборонного значения под застройку", – возмутился Рогаткин.
По его утверждениям, высокопоставленные офицеры Вооруженных Сил России в начале 2000-х годов начали осуществлять коммерческую деятельность на территории военных объектов. Один из них учредил мусорный полигон, на который были завезены мигранты из Средней Азии, а другой сдавал земельные участки в аренду для установки сотовой связи. Некоторые же из них, как утверждает Рогаткин, просто продали военные участки, которые теперь полностью застроены коттеджами и частными домами.
"Коттеджи находятся в 100 метрах от ракетных комплексов ПВО, их можно с балкона рассматривать. Дома и участки свободно продаются и сдаются в аренду. За последние годы там кто угодно мог поселиться. Тут и FPV-дрон не нужен, бутылку с коктейлем Молотова можно легко через забор перебросить", — посетовал пропагандист.
По его словам, вокруг Москвы построено "целое кольцо ПВО".
"Вдоль старой бетонки, в 50 километрах от столицы разместили несколько позиционных районов для мобильных ЗРК. Это прорубленные в лесу просеки, по которым и должны рассредотачиваться ракетные установки. Места дислокации ПВО, создавались в 70-е годы и выглядят одинаково на спутниковых картах: три параллельные просеки длинной в два километра, соединенные между собой перпендикулярными, километровыми. Две дорожки идут от центральной под углом в 45 градусов", — рассказал он.
Кроме того, Рогаткин показал недостроенный особняк с видом на ракетные установки и железобетонное бомбоубежище.
"По нынешним временам невероятно полезная опция для дачи!" — заявил пропагандист.
Кто такой Алексей Рогаткин
Александр Рогаткин — российский тележурналист. В настоящее время он активное ведет блог в социальной сети Telegram, где всячески поддерживает российских солдат и высмеивает Украину.
Напомним, что в Крыму партизаны "засекли" расположение ПВО оккупантов. Она находится на выезде из Феодосии во Владиславовку.
После взрывов в Москве и Крыму некоторые российские военные эксперты высказались о том, что Украина научилась находить бреши в российской системе противовоздушной обороны. Возможно, Украина получила снимки с батареями ПВО и теперь использует данные о расположении ПВО, чтобы прокладывать траекторию БПЛА и ракет, чтобы они не попадали на радары.