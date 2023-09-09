"Целое кольцо": пропагандист РФ "слил" спутниковые снимки расположения ПВО Москвы (фото)

Блогер Алексей Рогаткин рассказал, что местные генералы распродали земли, принадлежащие частям противовоздушной обороны страны-агрессора и продемонстрировал фото-доказательства, где видно локации противовоздушной обороны РФ.

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Российский интернет-активист и пропагандист Александр Рогаткин опубликовал в сети фотографии, сделанные со спутника, на которых изображены позиции российской системы противовоздушной обороны на окраинах Москвы. Об этом стало известно из его Telegram-канала.

Рогаткин обратился к своим последователям в длинном посте, в котором раскрывается информация о том, как высшие руководители России продали земельные участки в Подмосковье, которые ранее использовались военными частями для обеспечения противовоздушной обороны страны-агрессора.

"Генералы, которые отвечали за сохранность неба над столичным регионом, распродавали земли оборонного значения под застройку", – возмутился Рогаткин.

По его утверждениям, высокопоставленные офицеры Вооруженных Сил России в начале 2000-х годов начали осуществлять коммерческую деятельность на территории военных объектов. Один из них учредил мусорный полигон, на который были завезены мигранты из Средней Азии, а другой сдавал земельные участки в аренду для установки сотовой связи. Некоторые же из них, как утверждает Рогаткин, просто продали военные участки, которые теперь полностью застроены коттеджами и частными домами.

"Коттеджи находятся в 100 метрах от ракетных комплексов ПВО, их можно с балкона рассматривать. Дома и участки свободно продаются и сдаются в аренду. За последние годы там кто угодно мог поселиться. Тут и FPV-дрон не нужен, бутылку с коктейлем Молотова можно легко через забор перебросить", — посетовал пропагандист.

По его словам, вокруг Москвы построено "целое кольцо ПВО".

"Вдоль старой бетонки, в 50 километрах от столицы разместили несколько позиционных районов для мобильных ЗРК. Это прорубленные в лесу просеки, по которым и должны рассредотачиваться ракетные установки. Места дислокации ПВО, создавались в 70-е годы и выглядят одинаково на спутниковых картах: три параллельные просеки длинной в два километра, соединенные между собой перпендикулярными, километровыми. Две дорожки идут от центральной под углом в 45 градусов", — рассказал он.

Пропагандист РФ "слил" спутниковые снимки расположения ПВО Москвы

Пропагандист РФ "слил" спутниковые снимки расположения ПВО Москвы

Пропагандист РФ "слил" спутниковые снимки расположения ПВО Москвы

Кроме того, Рогаткин показал недостроенный особняк с видом на ракетные установки и железобетонное бомбоубежище.

"По нынешним временам невероятно полезная опция для дачи!" — заявил пропагандист.

Российский блогер слил в сеть спутниковые фото расположения ПВО Москвы

Кто такой Алексей Рогаткин

Александр Рогаткин — российский тележурналист. В настоящее время он активное ведет блог в социальной сети Telegram, где всячески поддерживает российских солдат и высмеивает Украину.

Пост Алексея Рогаткина

Напомним, что в Крыму партизаны "засекли" расположение ПВО оккупантов. Она находится на выезде из Феодосии во Владиславовку.

После взрывов в Москве и Крыму некоторые российские военные эксперты высказались о том, что Украина научилась находить бреши в российской системе противовоздушной обороны. Возможно, Украина получила снимки с батареями ПВО и теперь использует данные о расположении ПВО, чтобы прокладывать траекторию БПЛА и ракет, чтобы они не попадали на радары.