"Ціле кільце": пропагандист РФ "злив" супутникові знімки розташування ППО Москви (фото)

Блогер Олексій Рогаткін розповів, що місцеві генерали розпродали землі, які належать частинам протиповітряної оборони країни-агресора, і продемонстрував фото-докази, де видно локації протиповітряної оборони РФ.

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Російський інтернет-активіст і пропагандист Олександр Рогаткін опублікував у мережі фото, зроблені із супутника, на яких зображено позиції російської системи протиповітряної оборони на околицях Москви. Про це стало відомо з його Telegram-каналу.

Рогаткін звернувся до своїх послідовників у довгому пості, в якому розкривається інформація про те, як вищі керівники Росії продали земельні ділянки в Підмосков'ї, які раніше використовувалися військовими частинами для забезпечення протиповітряної оборони країни-агресора.

"Генерали, які відповідали за збереження неба над столичним регіоном, розпродавали землі оборонного значення під забудову", — обурився Рогаткін.

За його твердженнями, високопоставлені офіцери Збройних Сил Росії на початку 2000-х років почали здійснювати комерційну діяльність на території військових об'єктів. Один із них заснував сміттєвий полігон, на який було завезено мігрантів із Середньої Азії, а інший здавав земельні ділянки в оренду для встановлення стільникового зв'язку. Деякі ж із них, як стверджує Рогаткін, просто продали військові ділянки, які тепер повністю забудовані котеджами та приватними будинками.

"Котеджі розташовані за 100 метрів від ракетних комплексів ППО, їх можна з балкона розглядати. Будинки та ділянки вільно продаються і здаються в оренду. За останні роки там хто завгодно міг оселитися. Тут і FPV-дрон не потрібен, пляшку з коктейлем Молотова можна легко через паркан перекинути", — поскаржився пропагандист.

За його словами, навколо Москви побудовано "ціле кільце ППО".

"Уздовж старої бетонки, за 50 кілометрів від столиці, розмістили кілька позиційних районів для мобільних ЗРК. Це прорубані в лісі просіки, якими й мають розосереджуватися ракетні установки. Місця дислокації ППО, що створювалися в 70-ті роки, мають однаковий вигляд на супутникових картах: три паралельні просіки завдовжки у два кілометри, з'єднані між собою перпендикулярними, кілометровими. Дві доріжки йдуть від центральної під кутом у 45 градусів", — розповів він.

Пропагандист РФ "злив" супутникові знімки розташування ППО Москви

Пропагандист РФ "злив" супутникові знімки розташування ППО Москви

Пропагандист РФ "злив" супутникові знімки розташування ППО Москви

Крім того, Рогаткін показав недобудований особняк із видом на ракетні установки і залізобетонне бомбосховище.

"За теперішніх часів неймовірно корисна опція для дачі!" — заявив пропагандист.

Російський блогер злив у мережу супутникові фото розташування ППО Москви

Хто такий Олексій Рогаткін

Олександр Рогаткін — російський тележурналіст. Нині він активно веде блог у соціальній мережі Telegram, де всіляко підтримує російських солдатів і висміює Україну.

Пост Олексія Рогаткіна

Нагадаємо, що в Криму партизани "засікли" розташування ППО окупантів. Вона розташована на виїзді з Феодосії до Владиславівки.

Після вибухів у Москві та Криму деякі російські військові експерти висловилися про те, що Україна навчилася знаходити проломи в російській системі протиповітряної оборони. Можливо, Україна отримала знімки з батареями ППО і тепер використовує дані про розташування ППО, щоб прокладати траєкторію БПЛА і ракет, щоб вони не потрапляли на радари.