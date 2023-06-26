В Москве срочно эвакуировали посетителей Останкинской башни: что известно (видео)

По сообщению российских журналистов, полицейские оцепили территорию из-за угрозы взрыва. На месте работают кинологи и взрывотехники.

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Посетители Останкинской башни в Москве были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает российское агентство "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы.

"В настоящий момент все посетители Останкинской башни эвакуированы в целях безопасности", — говорится в сообщении.

Территорию оцепили, на месте замечены взрывотехники и кинологи.

Позже в российском СМИ сообщили, что башню осмотрели, "угроз не обнаружено".

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня в Москве нерабочим днем из-за военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Ранее 12 июня, сообщалось, что в Москве впервые за многие годы не состоялся праздничный салют ко Дню России.