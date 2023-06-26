У Москві терміново евакуювали відвідувачів Останкінської вежі: що відомо (відео)

За повідомленням російських журналістів, поліцейські оточили територію через загрозу вибуху. На місці працюють кінологи та вибухотехніки.

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Відвідувачів Останкінської вежі в Москві було евакуйовано через загрозу вибуху. Про це в понеділок, 26 червня, повідомляє російське агентство "ТАСС" із посиланням на екстрені служби.

"Наразі всіх відвідувачів Останкінської вежі евакуйовано з метою безпеки", — ідеться в повідомленні.

Територію оточили, на місці помічені вибухотехніки та кінологи.

Пізніше в російському ЗМІ повідомили, що вежу оглянули, "загроз не виявлено".

Нагадаємо, мер Москви Сергій Собянін оголосив 26 червня в Москві неробочим днем через військовий заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Раніше 12 червня, повідомлялося, що в Москві вперше за багато років не відбувся святковий салют до Дня Росії.