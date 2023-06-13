"Люди розчаровано розходяться": у Москві скасували салют на День Росії — росЗМІ (фото)

За словами журналістів, офіційного сповіщення про скасування феєрверка від влади не надходило, а деякі ЗМІ взагалі стверджували, що святковий салют відбудеться.

Related video

У понеділок, 12 червня, у Москві вперше за багато років не відбувся святковий салют до Дня Росії. Про це повідомив кореспондент російського видання The Moscow Times Петро Козлов у своєму Telegram-каналі.

"Вперше за багато років у Москві скасували святковий салют на честь Дня Росії 12 червня", — написав Козлов.

Як зазначає журналіст, "скасування відбулося таємно". За його словами, жодного офіційного попередження від влади не надходило, а деякі ЗМІ взагалі стверджували, що святковий салют відбудеться.

Козлов також згадав про те, що вечері росіяни, що бажали подивитися на феєрверки, прийшли на Великий кам'яний міст та інші оглядові майданчики.

"Ні о 22:00, ні пізніше феєрверк так і не розпочався. Прямо зараз люди розчаровано розходяться", — констатував журналіст.

Росіяни не дочекалися салюту

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони Росії на честь святкування Дня Росії виклало у своєму офіційному Telegram-каналі патріотичний відеоролик із віршем, в якому звучить неоднозначна фраза "Я російська, по саму шийку. На віки віків, наскрізь".

Раніше, 10 травня, ексглава державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитро Рогозін, який зараз воює в лавах окупантів на Донбасі, розгнівався через салют на Червоній площі 9 травня.

Ще ми писали про те, що військовий парад на честь 9 травня в Москві пройшов без повітряної вистави. Червоною площею проїхався лише один музейний радянський танк часів Другої світової війни Т-34 та кілька сучасних бойових машин піхоти.